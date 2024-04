Ecco chi è Angelo Eduardo, il nuovo fidanzato di Belen già presentato alla famiglia

Belen Rodriguez sta apparentemente uscendo con Angelo Eduardo. Considerando le precedenti esperienze negative, la celebrità argentina ha scelto di procedere con cautela. Il loro rapporto viene tenuto principalmente privato, però le voci che circolano affermano che Belen si sente fortemente legata ad Angelo, infatti lo avrebbe introdotto alla cerimonia di matrimonio della sua sorella Cecilia con Ignazio Moser.





Un amore duraturo all’orizzonte? Dai segnali, sì, dato che Belen ha introdotta questa enigmatica figura anche a suo figlio, Santiago, che ad un certo punto era considerato l’unico uomo nella sua vita.

Deianira, tramite le storie di Instagram, ha condiviso una segnalazione recentemente ricevuta. La segnalazione includeva una foto vecchia del presunto fidanzato di Belen, Angelo Eduardo, ritratto senza barba. La persona che ha inviato la segnalazione ha affermato che non c’erano dubbi sull’identità di Angelo, menzionando anche il suo cognome, che tuttavia è stato censurato da Deianira.

Belen e Angelo: un viaggio in famiglia

Per adesso, Belen sembra concentrata a proteggere questa nuova relazione. Fare i conti col gossip è una cosa che ormai sembra non interessarle più. Belen aveva cercato di mantenere segreta anche la sua riconciliazione con Stefano De Martino.

La sua successiva storia con l’amico di vecchia data Elio Lorenzoni era iniziata circondata da interrogativi. Stessa strategia anche in questo caso. Però, Deianira riferisce che Angelo era presente durante il viaggio in famiglia a Disneyland.

Dunque, Angelo è stato presentato a tutte le persone importanti per Belen. I fan dovranno essere pazienti, ma non sarebbe sorprendente se i paparazzi li catturassero insieme “presto”. Quando esattamente? Le voci indicano il 30 giugno come possibile data.