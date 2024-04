Chi è Josephine, la moglie di Mauro Repetto?

Nel 2004, Mauro Repetto, assieme alla donna della sua vita, Josephine, ha fondato la compagnia di design Manjaca. La coppia ha due figli.





La collaborazione tra Mauro Repetto e Josephine: nasce la compagnia di design

Prossimamente, l’iconico artista degli 883 sarà presente nel programma La Volta Buona, in diretta su Raiuno a partire dalle 14, dove presenterà il suo attuale show “Alla Ricerca Dell’Uomo Ragno”, portato in tour nei teatri italiani. L’ultima volta che Mauro Repetto apparve insieme a Max Pezzali fu nel 1994 nel Roxy Bar di Red Ronnie. Dopo questa apparizione televisiva, Repetto decise di ritirarsi dal duo 883, fondato con Max Pezzali per focalizzarsi su aspetti personali della sua vita.

A seguito del suo ritiro, fece ritorno negli Stati Uniti, con il desiderio di ottenere successo in ambito musicale e cinematografico. Tuttavia, i suoi tentativi si rivelarono deludenti. Tornato in Italia, completò i suoi studi universitari e nel 1995 lanciò il suo album ZuccheroFilatoNero, che però non ottenne il successo sperato.

Decise dunque di trasferirsi in Francia, dove iniziò a lavorare come cowboy nel famoso parco di divertimenti Disneyland Paris. Fu in questa occasione che incontrò Josephine, una designer con cui fondò nel 2004 la ditta di design Manjaca e che lo renderà padre di due ragazzi. Dal 2012, Repetto si è dedicato al mondo del teatro, per poi ricomparire al fianco di Max Pezzali come corista per il singolo “Sempre Con Noi” e come ospite in alcuni concerti degli 883 e all’Arena Suzuki.