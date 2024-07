Jasmine Paolini in finale a Wimbledon! Straordinaria prestazione in rimonta contro Donna Vekic

Una rimonta epica: come la tennista azzurra ha battuto Donna Vekic e scritto la storia del tennis italianoJasmine Paolini ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano, diventando la prima giocatrice italiana a raggiungere la finale di Wimbledon.





Dopo aver sconfitto in rimonta Donna Vekic, la tennista azzurra si prepara a sfidare sabato Rybakina o Krejcikova per il titolo.Paolini ha dovuto affrontare una dura battaglia contro la croata Vekic, che aveva iniziato il match in modo dominante, vincendo il primo set per 6-2. Ma la determinazione e il carattere di Paolini non sono mai venuti meno.

Dopo aver perso il primo set, l’azzurra ha reagito con un tennis fantastico, vincendo il secondo set per 6-4 e portando la partita al decisivo terzo set.Il terzo set è stato uno spettacolo mozzafiato, con entrambe le giocatrici che hanno dato vita a uno scambio di break e controbreak emozionante. Alla fine, Paolini è riuscita a imporsi nel tie-break per 10-8, conquistando così la finale di Wimbledon.

Questa impresa di Jasmine Paolini rappresenta un traguardo storico per il tennis italiano. La tennista, che ha dimostrato carattere e determinazione nel superare le difficoltà, è ora pronta a sfidare le migliori giocatrici del mondo per il titolo più ambito del circuito. Indipendentemente dal risultato finale, Paolini ha già scritto il suo nome nella storia, diventando la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon

La sua corsa verso il titolo ha emozionato e ispirato gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Ora Paolini si prepara a vivere il momento più importante della sua carriera, con la consapevolezza di poter competere alla pari con le migliori tenniste del panorama internazionale.