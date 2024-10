Javier Martinez ha scelto di rivelare pubblicamente le confidenze di Shaila Gatta, svelando ai compagni d’avventura quanto la ballerina gli avesse confidato in intimità. Tale comportamento ha sollevato polemiche, accentuando la tensione tra i concorrenti della Casa del Grande Fratello. Uno dei punti controversi riguarda un presunto insulto rivolto da Shaila nei confronti di un’altra concorrente, Maria Vittoria Minghetti.

Javier Martinez ha intrapreso una vera e propria vendetta nei confronti di Shaila Gatta, rivelando notizie riservate che la ballerina gli avrebbe raccontato durante le loro conversazioni più riservate. Dopo aver denunciato alcuni commenti omofobi fatti riguardo a Lorenzo Spolverato, Javier ha informato l’amica Maria Vittoria Minghetti di ulteriori insulti che Shaila avrebbe proferito nei suoi confronti, utilizzando il contesto intimo per manifestare le sue opinioni.





Le rivelazioni di Shaila Gatta su Maria Vittoria Minghetti

Maria Vittoria, dopo aver ascoltato le rivelazioni di Javier, ha condiviso le informazioni con l’amica Jessica Morlacchi. “Shaila ha detto che sono una zocc*** perché, secondo lei, io ci provavo con Javier. Me l’ha detto lui stesso”, ha dichiarato Maria Vittoria. Successivamente, il chirurgo ha commentato: “Ho un’idea precisa di Shaila: lei indossa una maschera in pubblico, mentre il suo vero io emerge sotto le coperte”. Infine, ha concluso affermando: “Shaila parla in modo studiato; è completamente falsa dalla prima all’ultima parola, si presenta come sostenitrice delle donne e poi riserva insulti ad altre concorrenti”.

Maria Vittoria critica Shaila: “È finta, non capisco come Lorenzo possa starle vicino”

Maria Vittoria ha deciso di esplicitare il suo disprezzo nei confronti di Shaila Gatta, esprimendo incredulità per la scelta di Lorenzo Spolverato di intrattenere una relazione con lei. “Quella torna e mi nomina. Non riesco a sopportarla! È immune e non può essere nominata”, ha dichiarato in preda all’ira. “Solo perché è bella, com’è possibile che Lorenzo stia con lei? Non riesco a vederla come qualcuno di autentico. Sono sincera e ve lo ripeto: non la sopporto, mi dà fastidio che sia di nuovo qui. Mi dispiace solo per lui; si prenderà una bella delusione”, ha concluso con un sussulto di preoccupazione per l’amico.