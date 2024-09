Jon Bon Jovi ferma una donna dal suicidarsi: il video dell’intervento sul ponte

Durante le riprese di un video musicale, il famoso cantante ha salvato una donna in difficoltà, dimostrando l’importanza di un aiuto tempestivo e umano.

Jon Bon Jovi si trovava sul ponte di Nashville per girare un video musicale quando la sua assistente ha notato una donna in evidente stato di agitazione, appoggiata alla ringhiera del ponte e intenzionata a compiere un gesto estremo. Senza esitare, la celebre rockstar si è avvicinata, l’ha abbracciata e ha iniziato a parlarle, riuscendo a convincerla a non togliersi la vita. L’intera scena è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Le autorità di Nashville hanno lodato il cantante per il suo intervento sul ponte pedonale Seigenthaler avvenuto martedì sera. Un portavoce del dipartimento di polizia metropolitana di Nashville ha confermato mercoledì alla CNN che la donna, il cui nome non è stato divulgato, è stata successivamente trasportata in un ospedale locale per ricevere le cure necessarie.





In una dichiarazione rilasciata mercoledì sulla piattaforma X del dipartimento di polizia metropolitana di Nashville, si legge che il musicista “ha persuaso la donna a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland, mettendola così in salvo”. Il capo della polizia di Nashville, John Drake, ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti per garantire la sicurezza pubblica.

L’eroico gesto immortalato dalle telecamere di sorveglianza

Nel video dell’incidente, diffuso mercoledì dal dipartimento di polizia metropolitana di Nashville e ripreso da una telecamera di sorveglianza, si vede Bon Jovi camminare sul ponte con la sua troupe quando si accorge della donna aggrappata alla sporgenza. Accompagnato dalla sua assistente, il cantante si è avvicinato alla donna, ha iniziato a parlare con lei e l’ha convinta ad allontanarsi dal pericolo. Dopo averla messa in salvo, l’ha abbracciata per rassicurarla ulteriormente.

La CNN ha tentato di contattare Bon Jovi per un commento ufficiale, ma al momento non sono state rilasciate dichiarazioni. Tuttavia, una fonte vicina al cantante ha confermato alla CNN che la band era impegnata nelle riprese di un video musicale sul ponte quando si è verificato l’episodio. Bon Jovi, noto non solo per la sua carriera musicale ma anche per il suo impegno sociale, è fondatore della JBJ Soul Foundation. Creata nel 2006, la fondazione si dedica a spezzare il ciclo della fame, della povertà e della mancanza di una casa, promuovendo programmi di sviluppo comunitario. Grazie a questa esperienza, Bon Jovi ha acquisito competenze nel supportare le persone in momenti di crisi, dimostrando ancora una volta il suo impegno verso il prossimo.