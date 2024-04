“Josè Carreras non voleva sposarmi”: Il motivo della fine dell’amore tra Katia Ricciarelli e il suo primo amore

Qual è la vera ragione della fine tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras? La soprano ha spiegato in numerose interviste: “Mi ero esaurita nel ruolo di eterna fidanzata. Ho deciso che era il momento di interrompere. Probabilmente lui non prevideva un matrimonio con me… Questa separazione mi ha molto scosso, dato che fu un amore molto intenso.”





La Ricciarelli ha vissuto vari amori nel corso della sua esistenza ma sembra che quello con Carreras sia stato particolarmente appassionato: “Siamo stati una coppia ideale” ha raccontato più volte l’ex signora Baudo. Ricorda che all’epoca entrambi avevano solo 23 anni: “Mi sono innamorata del suo modo di interpretare ‘Il ballo in maschera’ e con una singola frase sono rimasta stordita…”. Parole dolci per il tenore da parte della soprano che ha condiviso alcuni dettagli di questa relazione con Pierluigi Diaco in uno dei suoi show. Non è mancato tuttavia periodi di tensione e turbolenze nel loro legame.

Commentando sul noto tenore spagnolo ha dichiarato: “È sempre stato un piacevole furbacchione. Tuttavia, nutro ancora affetto per lui. Mi raccontava molte cose non vere. Ricordo una violenta discussione a Londra: dalle sue tasche è balzato fuori un biglietto da visita di una corteggiatrice…”.

Katia Ricciarelli dopo Josè Carreras e l’epoca Pippo Baudo: “Ho amato solo un uomo”

Katia Ricciarelli ha confessato di aver “amato Carreras in modo più intenso”. Una volta conclusa la relazione con il tenore, Katia Ricciarelli ha sposato Pippo Baudo nel 1986.

Stettero insieme fino al 2004, poi dopo tre anni hanno divorziato. Riguardo l’ex coniuge ha affermato a Chiambretti: “Il suo segreto risiede nel fatto che può esprimere qualsiasi cosa poiché usa gentilezza, ironia e intelligenza, rendendolo insostituibile…”. Poi ha ricordato un episodio in cui Baudo diede un calcio ad un detrattore della moglie, gesto per cui dovette risarcire con 20 milioni di lire. Riguardo la relazione con Giovanni Battista Meneghini, marito della Callas, ha commentato: “Lui era innamorato di me. Meneghini ha sofferto molto per l’infedeltà di Maria. Voleva sostituire la Callas con me. Ma non abbiamo mai avuto una relazione”.