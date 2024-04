Chi sono i quattro figli di Giancarlo Giannini e la morte anticipata di Lorenzo?

L’acclamato attore italiano Giancarlo Giannini condivide quattro figli con due mogli differenti. Dal suo primo matrimonio con l’attrice Livia Giampalmo, nascono i suoi primi due figli: Lorenzo e Adriano.





Si scopre la vita dei 4 figli di Giancarlo Giannini

Il primogenito, Lorenzo, ha vissuto una vita tragica. All’incirca al ventesimo anno di età, ha perso la vita improvvisamente a causa di un fatale aneurisma cerebrale. Questo evento dell’anno 1987 ha sconcertato e devastato Giancarlo Giannini ed ha parlato più volte delle proprie emozioni e dell’impotenza iniziale a fronte di tale perdita.

“E’ stata una situazione indicibilmente dolorosa. Non conosco nemmeno il nome corretto dell’aneurisma che l’ha portato via,” ha confessato Giancarlo Giannini durante un’intervista nel programma “Ti sento”. La perdita di un figlio è stata senza dubbio una prova durissima da superare per l’attore.

Da Livia Giampalmo e Giancarlo Giannini nasce, nel 1971, Adriano che ha seguito la via artistica del padre nel mondo della recitazione. Il secondo figlio di Giancarlo Giannini ha fatto quello che occorreva per emergere sul panorama cinematografico italiano. Ha avuto il suo debutto come attore nel 2001 e, come doppiatore, ha prestato la sua voce a celebri personaggi interpretati da Heath Ledger, Christian Bale, Tom Hardy, e Joaquin Phoenix. Tra i suoi notevoli lavori ricordiamo Il Gioco, Lacci e Tre Piani.

Infine, dal secondo matrimonio di Giancarlo Giannini con Eurilla Del Bono, nascono due figli: Emanuele e Francesco Giannini. Entrambi musicisti, i due ragazzi hanno sempre mantenuto un basso profilo riguardo la propria vita privata.