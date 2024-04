Giancarlo Giannini, ecco chi sono l’ex coniuge Livia e la sposa Eurilia: “Adesso sono sereno, ma ho attraversato periodi infernali.”

Giancarlo Giannini ha sposato Eurilla Del Bono come seconda moglie, dopo un precedente matrimonio con la collega d’industria: Livia Giampalmo. Ha avuto due figli, ovvero Lorenzo e Adriano, con la sua ex moglie, ed ha sperimentato la tragica perdita del primogenito Lorenzo per un aneurisma cerebrale a 20 anni. Al contrario, la coppia formato da Giancarlo ed Eurilla ha dato alla luce due figli, Emanuele e Francesco.





Dal matrimonio con Livia Giampalmo, Giancarlo Giannini ha avuto il suo secondo figlio, Adriano, nel 1971, quattro anni prima del loro divorzio. Adriano ha continuato il cammino della famiglia nel campo del cinema, iniziando la sua carriera come aiuto regista nel primo film di sua madre, intitolato Evelina E I Suoi Figli, nel 1990.

La Seconda Signora Giannini, Eurilla Del Bono

Eurilla Del Bono, nata nel 1950, ha costruito una brillante carriera nel cinema come attrice, principalmente durante gli anni 70 e 80, lavorando in film di successo come “State buoni se potete” e “Assisi Underground”. Nonostante il suo talento e le sue competenze, Del Bono ha deciso di concludere la sua carriera cinematografica anticipatamente, probabilmente per concentrarsi maggiormente sulla sua vita familiare. L’ultimo suo film è stato “Il Camorrista”, diretto da Giuseppe Tornatore nel 1986. L’ultimo impegno lavorativo di Eurilla Del Bono coincide quasi con l’inizio della sua relazione con Giancarlo Giannini. Infatti, si sono sposati nel 1983, tre anni prima della sua apparizione in “Il Camorrista”, e ancora oggi si godono un amore intenso e condividono una passione per l’arte del cinema. Nessuna informazione particolare è disponibile sulla loro vita privata e i dettagli della loro relazione, dato che entrambi preferiscono mantenere riservatezza sulla loro vita quotidiana.