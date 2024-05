Kate Middleton, Caprarica: “Combatte in modo intenso, malattia estremamente grave”

A due mesi dall’annuncio del suo tumore, Kate Middleton rimane lontana dalla scena pubblica, protetta dalla famiglia reale e sostenuta dal marito William e dai figli.





Le speculazioni riguardo alla salute di Kate Middleton non accennano a diminuire. Dopo il video di due mesi fa in cui la Principessa del Galles ha rivelato di essere in lotta contro un tumore, Kate ha scelto di mantenere un basso profilo e non parteciperà nemmeno alla parata dell’8 giugno. Attualmente, è circondata dall’affetto del marito William e dei loro tre figli, oltre che dalla discrezione della famiglia reale britannica.

Kensington Palace non ha rilasciato ulteriori comunicati ufficiali, alimentando così le speculazioni dei tabloid inglesi che suggeriscono che la situazione sia più grave di quanto alcuni osservatori reali affermino. Alcuni royal watcher, vicini alla famiglia Windsor, parlano di condizioni stabili e di una notevole ripresa. Ma qual è la verità?

Antonio Caprarica, esperto della famiglia reale inglese, ha cercato di fare chiarezza in un collegamento con Pomeriggio 5, descrivendo la situazione come “molto seria” e invitando alla cautela. Secondo Caprarica, le notizie ottimistiche sulla pronta ripresa di Kate potrebbero essere diffuse ad arte da chi è vicino alla famiglia reale, con l’intento di trasmettere un’immagine più positiva rispetto alla realtà: “Questa ventata di ottimismo sembra orchestrata da royal watcher vicini alla famiglia reale, interessati a dare una sensazione più rosea di quella che purtroppo è la realtà. D’altro canto, ci sono voci che parlano di una situazione estremamente preoccupante. Bisogna fare attenzione.”

Caprarica sottolinea l’importanza di attenersi ai fatti: “Primo, rispettiamo la privacy di Kate, che sta affrontando una situazione e una malattia molto seria. Sarà lei a informarci quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che non la vedremo in pubblico ancora per molti mesi. Questa è una notizia certa, non sono voci.”

