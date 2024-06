Kate Middleton, la lettera ufficiale appena inviata è commovente: “Non sono capace, mi scuso con il reggimento”

La Principessa di Galles, Kate Middleton, ha annunciato mesi fa la sua lotta contro il cancro, decidendo di prendersi un periodo di riservatezza per concentrarsi sulle cure. Oggi, attraverso una toccante lettera, Kate si rivolge nuovamente ai cittadini proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto partecipare alla rassegna delle Irish Guards, un evento ufficiale dove avrebbe indossato i panni di colonnello.





Il titolo di Colonnello le è stato conferito da Re Carlo, ma quest’anno Kate non ha potuto prendere parte alle celebrazioni a causa della chemioterapia che sta affrontando. “Essere il vostro Colonnello” scrive la futura regina “è per me un grande onore e sono davvero molto dispiaciuta di non poter partecipare alla Colonel’s Review di quest’anno. Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento e confido di poter tornare a rappresentarvi molto presto”.

Kate continua a combattere contro un tumore all’addome, la cui natura specifica non è stata rivelata. Dopo un intervento chirurgico, è stata necessaria una terapia che sta affrontando con coraggio. Da quando ha annunciato ufficialmente le sue condizioni di salute attraverso un video, non è più apparsa in pubblico. Tuttavia, quel “molto presto” nella sua lettera lascia spazio alla speranza.

Intanto, le indiscrezioni che trapelano sono sempre più preoccupanti. Una fonte reale ha rivelato allo Us Magazine che Kate Middleton “potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team della Principessa del Galles sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno”. Parole pesanti che sollevano timori sul futuro e sulla guarigione della principessa.

Nonostante le difficoltà, Kate ha sempre dimostrato una forza straordinaria. La sua dedizione al ruolo di Colonnello degli Irish Guards e il suo impegno verso i cittadini sono stati esemplari. La speranza è che possa tornare presto a rappresentare il reggimento e a svolgere i suoi doveri con la stessa passione di sempre.

La comunità internazionale continua a sostenere Kate in questo difficile percorso, augurandole una pronta guarigione e un ritorno alle sue attività ufficiali. La determinazione e il coraggio della Principessa di Galles sono fonte di ispirazione per molti, e il suo esempio di resilienza resterà impresso nei cuori di tutti.