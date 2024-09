Katy Perry: “Se mio marito fa i piatti, lo ricompenso con sesso orale”

Katy Perry svela: “Premio mio marito Orlando Bloom con sesso se lava i piatti”

In un'intervista sincera, Katy Perry condivide il suo linguaggio d'amore e riflette sulle relazioni passate, rivelando i segnali da non sottovalutare.





La confessione di Katy Perry

Katy Perry ha rivelato un aspetto sorprendente della sua vita con il marito Orlando Bloom: quando lui si dedica alle faccende domestiche, trova il modo di ricompensarlo con del buon sesso. In una clip promozionale per la sua partecipazione al podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper, la popstar ha affermato: “Se entro in cucina e la trovo pulita, se hai lavato i piatti e chiuso tutte le porte della dispensa, allora devi essere pronto a ricevere del piacere”.

Con la sua tipica schiettezza, Katy ha continuato: “Questo è il mio linguaggio d’amore. Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso permettermela, ma se lavi questi cavolo di piatti, ti garantisco che ti farò delle sorprese piacevoli”. Le sue parole, dirette e senza fronzoli, mostrano quanto la condivisione delle faccende domestiche possa essere importante nella relazione per lei.

Riflessioni sulle relazioni

Durante l’intervista, Katy Perry ha anche condiviso alcune riflessioni sui rapporti passati, parlando di uomini narcisisti con cui ha avuto esperienze negative. Ha messo in guardia circa i segnali d’allerta che si dovrebbero considerare quando ci si trova in una relazione. Quando Alex Cooper le ha chiesto di descrivere il suo tipo ideale, Katy ha risposto onestamente di non avere un profilo specifico, ma ha sottolineato di non essere più attratta da personalità narcisistiche.

Riguardo ai campanelli d’allarme, la cantante ha affermato: “Presta attenzione a chiunque cambi continuamente le regole del gioco o faccia mancare il proprio supporto. Chi dice di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stessa è un chiaro segnale di avvertimento. È fondamentale stare lontano da chi non offre un aiuto genuino.”

Le parole di Katy Perry offrono uno sguardo interessante e spigliato sulla sua vita con Orlando Bloom, evidenziando come le faccende domestiche svolgano un ruolo nel loro linguaggio d’amore. La sua onestà riguardo le esperienze nelle relazioni precedenti e i segnali da notare è una risorsa utile per chiunque stia navigando nel complesso mondo degli incontri romantici. Attraverso questa conversazione, Katy invita i suoi fan a riflettere su ciò che conta veramente in un rapporto e su quanto la comunicazione sia essenziale per una vita di coppia sana e felice.