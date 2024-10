La confessione di Giulia Salemi: “Da donna ho timore di uscire sola a Milano, sono esausta di vivere qui”

Sono stufa di vivere in una città insicura come Milano. Questo è il sentimento di Giulia Salemi, che con un post su Instagram racconta la paura che prova mentre cammina di sera per le strade della sua città. Non posso nemmeno portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano.





L’influencer, che ha due milioni di follower e sei mesi di gravidanza, si riprende mentre fa una passeggiata serale. Cammina in fretta, con gli occhi lucidi e la voce tremante. Mi fissano tutti in modo fastidioso, devo sempre accelerare il passo, tenere gli occhi bassi, con la borsa stretta e il telefono in tasca, spiega la 31enne ai suoi seguaci, visibilmente scossa. Bella Milano… per quello che costa, bella e sicura. Sono stufa, non è possibile avere paura. Da donna ho paura, ogni giorno ho paura a uscire da sola.

Questo video si aggiunge ai tanti pubblicati da celebrità milanesi sui social nei mesi scorsi. Quello che ha fatto più notizia è stato quello di Elenoire Casalegno, che nell’ottobre 2023 ha denunciato di essere stata seguita e assalita da uno sconosciuto nel centro di Milano, nel quartiere Brera. Le sue parole hanno spinto il sindaco Beppe Sala a parlare pubblicamente della questione. Sono consapevole del problema sicurezza a Milano e non l’ho mai sottovalutato, stiamo lavorando per risolverlo, ha dichiarato. Per le donne che non si sentono sicure, stiamo creando dei gruppi di lavoro e rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne.