La donna che ha perso figlio e gemella incinta in un incidente darà alla luce: “La bimba è un miracolo”

Sono passati due mesi dall’incidente in cui Sabrina Spallotta ha perso suo figlio di 5 anni e la sorella gemella incinta. Simona Spallotta, sopravvissuta allo schianto, si prepara a partorire una bimba che ha definito un miracolo.





“La mia bimba è un miracolo, il legame che ci unisce è già fortissimo”, ha dichiarato Simona, che si trova in attesa del parto imminente. Nella tragica notte dell’incidente, le due sorelle gemelle erano entrambe incinte e si trovavano nella stessa automobile con il figlio di Simona, un bimbo di appena 5 anni.

L’incidente è avvenuto quando la vettura è stata colpita frontalmente da un veicolo che viaggiava contromano. Sabrina Spallotta e il nipotino di 5 anni sono deceduti sul posto, mentre Simona è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è rimasta ricoverata per settimane.

“Abbiamo vissuto tanto dolore che non ci meritavamo, ma siamo stati costretti ad affrontarlo. Ora dobbiamo sforzarci di guardare avanti”, ha dichiarato Simona in vista del prossimo parto. La nascita della bimba è prevista fra pochi giorni e Simona ha sottolineato: “Abbiamo già un legame fortissimo: per me lei è la priorità”.

“Le racconteremo della zia Sabrina e del fratellino che era già pazzo di lei”, ha aggiunto Simona, riflettendo sulle emozioni legate alla nascita imminente della sua seconda figlia.

Con la nascita imminente della bimba, Simona Spallotta si prepara a guardare avanti dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. La forza e la resilienza dimostrate dalla donna sono un esempio di coraggio e determinazione di fronte all’inaspettato.