La dottoressa oggetto di insulti da parte dei pazienti: lascia il suo ufficio e se ne va. Avviene a Palau

Una dottoressa ha deciso di chiudere il suo studio medico a causa degli insulti ricevuti. È accaduto a Palau, nel nord della Sardegna. I pazienti che si sono presentati durante la mattinata non hanno trovato nessuno.





La Direzione aziendale della Asl Gallura ha espresso solidarietà nei suoi confronti e ha dichiarato che verificherà quanto accaduto, sperando che possa riprendere il suo servizio in tranquillità. La Asl ha anche chiesto ai cittadini di rispettare tutti gli operatori sanitari che lavorano sul territorio, spesso rinunciando a scelte più comode per offrire assistenza a chi vive nei centri periferici. Questo è un segno di civiltà e opportunità, soprattutto in un momento di grave carenza di medici di Medicina generale e di grande pressione per chi lavora nel settore sanitario.

Tutto questo accade nel giorno in cui si celebra San Luca, evangelista e patrono dei medici. Il rispetto verso i medici è necessario per la loro dedizione verso gli altri e per la cura dei malati. Il messaggio della dottoressa è subito diventato virale sui social, rilanciato dal gruppo “Palaesi attivi”, suscitando numerose reazioni. Alcuni sostengono che un medico dovrebbe rimanere al suo posto, nonostante episodi simili, per rispetto degli altri pazienti, mentre altri la giustificano. Un utente ha scritto di aver assistito a episodi di maleducazione nei confronti della dottoressa, affermando che ha fatto bene a chiudere.