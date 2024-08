La Federazione Pugilistica Italiana e Angela Carini non accetteranno alcun premio in denaro dall’IBA: una dichiarazione ufficiale dopo le parole di Umar Kremlev





La Federazione Pugilistica Italiana (FPI) ha annunciato che non accetterà alcun premio in denaro proveniente dall’IBA dopo le dichiarazioni del presidente Umar Kremlev, rilasciate recentemente a seguito del match tra Angela Carini e Imane Kheilf.

Il comunicato ufficiale: “Relativamente all’offerta economica avanzata dal Presidente IBA Umar Kremlev a favore della FPI, la Federazione Pugilistica Italiana smentisce categoricamente l’ipotesi di accettazione di qualsivoglia premio in denaro”. Sebbene nella nota non si menzioni specificamente Angela Carini, la federazione ha confermato che neanche l’atleta accetterà il denaro offerto dall’IBA.

Il premio dell’IBA e la scelta della Federazione Pugilistica Italiana

L’IBA (International Boxing Association), l’ente che regola il pugilato élite ma non quello olimpico, aveva deciso di assegnare ad Angela Carini il premio previsto per coloro che avrebbero vinto l’oro ai Giochi di Parigi 2024; tale decisione era stata presa dal presidente Umar Kremlev, il quale aveva dichiarato che Carini doveva essere premiata “come se fosse diventata campionessa olimpica”.

Kremlev aveva continuato affermando: “Non riuscivo a vederla mentre piangeva, e non posso rimanere indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché si stia cercando di discriminare il pugilato femminile. Per mantenere le condizioni di sicurezza, dovrebbero competere solo le atlete eleggibili”.

Il premio previsto ammontava a 100.000 dollari, di cui 50.000 destinati all’atleta azzurra, 25.000 al suo allenatore e 25.000 alla federazione di appartenenza, ovvero la Federazione Pugilistica Italiana, che recentemente ha abbandonato l’IBA per aderire al nuovo ente ‘World Boxing’.

L’IBA ha inoltre annunciato che offrirà tutela anche all’uzbeka Sitora Turdibekova, che ha combattuto regolarmente ma ha perso ai punti contro la taiwanese Lin Yu Ting, un’altra pugile che era stata sospesa dall’IBA come Khelif lo scorso anno prima dei Mondiali.