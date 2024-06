La legge del crimine: dove è stato girato? Location

Un mix esplosivo di violenza e passione nella Costa Azzurra: il film “La legge del crimine” svela le sue suggestive location





La trama intrigante de La Legge del Crimine ruota attorno a Jean Reno Milo Malakian, un capo malavitoso francese di origine armena che ha perso un figlio durante una sparatoria con la polizia. Guidato dalla vendetta, Malakian si scontra con il commissario Saunier, responsabile dell’operazione. Il film si concentra sulla lotta di potere tra i due protagonisti, entrambi determinati a proteggere ciò che più conta per loro: il clan di Malakian, chiamato Prima cerchia. Attraverso una serie di colpi di scena e intrighi, la trama tiene lo spettatore sulle spine, offrendo un’esperienza avvincente e ricca di suspense.

Le suggestive location dove è stato girato il film aggiungono un tocco di fascino e bellezza alla trama intrigante. Dal pittoresco Bordighera alla maestosa Camargue, la Costa Azzurra si trasforma in uno sfondo mozzafiato per le vicende del film. Queste location offrono paesaggi suggestivi e variegati, che si adattano perfettamente all’atmosfera del crimine e della passione che permea la storia. Bordighera regala un’atmosfera mediterranea con i suoi colori vivaci e il suo lungomare incantevole, mentre la Camargue offre una natura selvaggia e incontaminata, con i suoi vasti stagni e le sue distese di sabbia. Queste location contribuiscono a creare un mix esplosivo di emozioni nel film.

