Si ribalta un camion carico di alveari, 250 milioni di api in libertà: zona da evitare per sicurezza

Un incidente insolito si è verificato nello stato di Washington, negli Stati Uniti, dove un camion carico di oltre 30.000 chili di alveari attivi si è ribaltato, rilasciando nell’aria circa 250 milioni di api. L’episodio è accaduto ieri nei pressi del confine con il Canada, suscitando l’immediata preoccupazione delle autorità locali, che hanno prontamente avvisato la popolazione del pericolo.





Secondo quanto riportato dalla BBC, il sinistro è avvenuto lungo una strada secondaria, la Weidkamp Road, e ha richiesto l’intervento di squadre di soccorso specializzate. Gli apicoltori locali sono stati coinvolti per gestire l’emergenza e cercare di salvare il maggior numero possibile di insetti. L’ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom (WCSO) ha dichiarato: “L’obiettivo è salvare quante più api possibile”. Per garantire la sicurezza pubblica, l’area è stata immediatamente chiusa al traffico tra Loomis Trail e West Badger Road, e la popolazione è stata invitata a evitare la zona per scongiurare rischi legati a punture o fughe incontrollate degli insetti.

Gli apicoltori hanno lavorato in collaborazione con le forze dell’ordine per riposizionare gli alveari danneggiati. I contenitori, noti come alveari a cassetta, sono stati sistemati in modo da consentire alle api di ritrovare la loro regina e ricostituire le colonie. “Il piano è di consentire alle api di ricostituire l’alveare e trovare la loro regina: ciò dovrebbe avvenire entro le prossime 24-48 ore”, hanno spiegato le autorità.

Le immagini diffuse dalla polizia mostrano uno scenario impressionante: milioni di api ronzano attorno al camion ribaltato, creando un’atmosfera surreale. L’incidente sembra essere stato causato da una curva stretta che l’autista non è riuscito a gestire adeguatamente, provocando il ribaltamento del rimorchio. Tuttavia, sono ancora in corso indagini per determinare con precisione le dinamiche dell’accaduto. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto illeso.

La situazione ha richiesto un coordinamento rapido e accurato tra le autorità locali e gli esperti del settore apistico per minimizzare i danni e garantire la sicurezza pubblica. La presenza massiccia delle api ha reso necessaria l’interdizione dell’area fino al completamento delle operazioni di recupero. “Evitate l’area a causa del rischio di fuga delle api e di eventuali punture”, ha avvertito lo sceriffo della contea sui canali social ufficiali.

L’incidente mette in luce non solo i rischi legati al trasporto di grandi quantità di alveari, ma anche l’importanza delle api per l’ecosistema. Questi insetti svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione e nella produzione alimentare globale. Gli apicoltori coinvolti nell’operazione hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare le colonie, nonostante le difficoltà logistiche e il rischio personale associato al loro intervento.