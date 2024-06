La madre della quindicenne Lucia Rizzi lancia l’allarme sulla scomparsa della figlia, temendo che sia in pericolo. La chiamata aiuto non ha avuto esito e la madre accusa un ragazzo di aver portato via la ragazza

Lucia Rizzi, 15 anni, scomparsa da Barletta il 23 giugno: la madre lancia appelli disperati sui social, temendo che sia stata portata via da un ragazzo di 26 anni.





Ore di apprensione per Lucia Rizzi, una ragazza di 15 anni scomparsa da Barletta domenica 23 giugno. La madre, Cecilia Evangelista, ha utilizzato i social media per lanciare appelli disperati, sperando di ricevere notizie positive sulla figlia. Secondo la madre, Lucia non si sarebbe allontanata da sola, ma insieme a un ragazzo di 26 anni. «Me l’ha portata via», ha scritto in un post su Facebook.

Lucia è stata vista l’ultima volta indossare pantaloncini di jeans, una t-shirt chiara e scarpe da tennis. I genitori hanno immediatamente dato l’allarme, presentando una denuncia ai carabinieri. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, intensificando gli sforzi per ritrovare la giovane.

La madre di Lucia, Cecilia Evangelista, ha espresso la sua angoscia sui social media, denunciando una presunta mancanza di aiuto da parte delle autorità. «Aiutatemi per favore, mia figlia non si trova. I carabinieri non mi aiutano», ha scritto in un post allarmato. La donna ha anche riferito di aver ricevuto una telefonata dalla figlia, durante la quale Lucia non riusciva a parlare. «Mia figlia mi ha chiamato ma non riusciva a parlarmi poverina, è in pericolo…», ha aggiunto in un altro post.

L’appello alla comunità

Cecilia Evangelista ha lanciato un appello alla comunità di Barletta, chiedendo aiuto per ritrovare Lucia. «Aiutatemi, è una bambina innocente», ha scritto, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili. La disperazione della madre è palpabile nei suoi messaggi, e l’intera comunità è ora mobilitata nella ricerca della giovane.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per ritrovare Lucia Rizzi e chiarire le circostanze della sua scomparsa. Le autorità stanno verificando tutte le piste possibili, compresa quella che vede coinvolto il ragazzo di 26 anni menzionato dalla madre di Lucia. Ogni informazione e segnalazione ricevuta è al vaglio degli investigatori, nella speranza di riportare presto Lucia a casa.

Continueremo a seguire la vicenda e a fornire aggiornamenti non appena disponibili.