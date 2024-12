La moglie che ha tagliato il pene del marito spiega perché lo ha fatto e se se ne è pentita 25 anni dopo

Attenzione: questo articolo contiene discussioni sulla violenza domestica che potrebbero risultare sconcertanti per alcuni lettori.





La donna che ha tagliato il pene al suo ex marito ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinta a compiere quell’atto orribile.

Si dice che John Bobbitt stesse dormendo nelle prime ore del 23 giugno 1993, dopo una notte di forti bevute in compagnia del suo amico Robert Johnston, che alloggiava nell’appartamento di Bobbitt.

John aveva chiesto il divorzio alla moglie Lorena prima che Robert si facesse avanti e la coppia stava decidendo a chi sarebbe spettato l’appartamento in seguito alla separazione, anche se Lorena non voleva che il matrimonio finisse. Nonostante John affermi di essere andato subito a letto quella notte, Lorena sostiene di essere stata svegliata dal rumore di una porta sbattuta, prima che John la violentasse, le strappasse le mutandine e la violentasse.

Ma John contestò questa affermazione, sostenendo che lei era sveglia quando lui tornò e le fece delle avances sessuali.

Spiegando che era “esausto” e che “non aveva idea di cosa fosse successo”, Lorena ha invece detto che dopo che lui l’aveva violentata, era andata in cucina a prendere dell’acqua ma era tornata con un coltello. Pensando alla presunta violenza domestica , “aveva tolto le lenzuola e gli aveva tagliato”.

John ha detto di essersi svegliato sotto shock quando si è reso conto che il suo pene era stato tagliato: “Mi sono alzato di scatto e sanguinavo, stavo facendo pressione, poi ho subito pensato che fosse qualcosa uscito da un film dell’orrore,

“Un incubo… trasformato in realtà.”

Dopo essere fuggita con il coltello, la donna gettò il pene dell’uomo fuori dal finestrino dell’auto in movimento in un campo, mentre John venne portato in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza, mentre la polizia cercava e recuperava il suo pene mozzato in un campo in Virginia.

Un’operazione riuscita, durata nove ore e mezza, ha permesso di riattaccarlo, poiché Lorena aveva chiamato la polizia dopo l’incidente e aveva raccontato loro cosa era successo, compresa la posizione del pene.

Fu quindi arrestata e accusata di ferimento volontario e, se condannata, rischiava fino a 20 anni di carcere, dichiarandosi non colpevole per infermità mentale temporanea.

Anche John è stato arrestato e accusato di violenza sessuale all’interno del matrimonio, in base alle affermazioni di Lorena secondo cui lui l’avrebbe violentata, e si è dichiarato non colpevole.

Divenne uno dei più grandi e famigerati casi “lui disse, lei disse” nella storia degli Stati Uniti , un caso di cui entrambi gli individui hanno parlato negli anni successivi.

Parlando con TIME nel 2018, Lorena ha ammesso di non pentirsi delle sue azioni, dicendo: “Per me, come potresti pentirti di qualcosa su cui non hai il controllo? Le persone si pentono di cose come la scelta di un ristorante,

“Questo è un rimpianto. La mia risposta migliore a questa domanda sarebbe: sono stata abusata. Avrebbe potuto uccidermi. Mi ha strangolata molte volte e mi sentivo come se non riuscissi a respirare. Non avevo la capacità, mentalmente, di scegliere il giusto dallo sbagliato. [Quindi] non esiste il rimpianto.”

Pur non essendo pentita di quanto accaduto, ha sottolineato che vuole che la gente sappia che non aveva pianificato quello che è successo quella notte: “Non è che mi sono svegliata la mattina e ho detto: ‘A proposito, taglierò il pene a mio marito'”.

“C’era una storia. Non era mia intenzione farlo. Mi sentivo malissimo per il fatto che lui avesse dovuto affrontare tutta quella storia. Quando mi hanno fatto un controllo per stupro in ospedale, l’infermiera ha detto: ‘Dopo aver finito il kit per lo stupro, devi parlare con questo detective’.”

Lorena ha rivelato che le hanno chiesto dove fosse il suo pene e lei ha risposto: “Una persona cattiva o vendicativa non glielo direbbe mai né si preoccuperebbe di [dove] si trova il suo organo.

“E ho detto, ‘Guarda questa strada.’ Poi [loro] l’hanno trovata. Per me, penso che una persona con cattive intenzioni avrebbe detto, ‘Lascia perdere, non lo so.’ Ero davvero preoccupato per lui.”

Oggi, conosciuta come Lorena Gallo, dirige la Lorena Gallo Foundation, che si occupa di problemi di violenza domestica e mira a “educare il pubblico e le giovani donne sui segnali d’allarme quando si esce con un abusante”.

Per quanto riguarda i casi Bobbitt, John fu assolto nel novembre 1993 e testimoniò al processo dell’ex moglie, sebbene ebbe difficoltà a rispondere alle domande sugli abusi domestici.

Il 22 gennaio 1994 la giuria dichiarò Lorena Bobbitt non colpevole per infermità mentale temporanea, e le fu ordinato di trascorrere cinque settimane in un ospedale psichiatrico.