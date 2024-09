La morte di Paola Marella: il ricordo delle sue collaboratrici nell’ultimo post: “La tua resilienza è un simbolo”

Paola Marella, celebre architetto e volto noto della televisione, è venuta a mancare all’età di 61 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. Il suo nome è diventato sinonimo di programmi di successo su Real Time, tra cui “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio nel mondo della televisione e fra chi l’ha conosciuta.





Le sue collaboratrici hanno voluto renderle omaggio con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, esprimendo il legame speciale che si era instaurato nel corso degli anni. “Abbiamo condiviso un cammino fianco a fianco, un’esperienza che è andata oltre la semplice collaborazione professionale”, hanno scritto le ragazze nel loro post, sottolineando come il loro rapporto si fosse trasformato in una solida amicizia.

Il messaggio prosegue celebrando la determinazione di Paola e la sua innata eleganza. “Siamo state sempre colpite dalla tua capacità di esprimerti attraverso i social. Anche se non era il tuo habitat naturale, sei riuscita a parlare al cuore delle persone, raccontando le tue passioni con naturalezza e un tocco di ironia. Il lavoro con te non si è mai limitato a compiti professionali; abbiamo creato ricordi condividendo sogni, scambiando idee e affrontando insieme le sfide quotidiane”.

Le due collaboratrici hanno messo in evidenza come Paola riuscisse a trasmettere ottimismo anche nei momenti più bui. “Il tuo sorriso era una luce che illuminava anche le giornate più grigie. Usavi i social non come un palcoscenico per costruire un’immagine alterata di te stessa, ma come un luogo dove poterti esprimere liberamente e condividere la tua vita autentica”, hanno evidenziato.

Inoltre, hanno illustrato con affetto come Paola fosse capace di scrivere un capitolo di vita pieno di leggerezza, ma mai superficialità. “La tua abilità di apprezzare la bellezza nel quotidiano è stata un esempio per tutti noi. La tua comunità ti ha sempre percepita come una persona sincera, che ha saputo trasmettere calore umano e affetto con ogni post”.

Il tributo si conclude con una promessa di continuare a onorare la sua memoria: “La tua determinazione e la tua forza ci ispiraneranno per sempre. Tu hai dimostrato a tutti come affrontare le tempeste con grazia, e continueremo a portare avanti il tuo esempio”. In questo modo, le sue collaboratrici non solo ricordano Paola Marella come professionista, ma anche come una persona amata e rispettata da tutti coloro che avevano il privilegio di conoscerla.