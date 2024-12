La nuova borsa di Natale di Chiara Ferragni è in pelle di coccodrillo rossa e vale quasi 60mila euro

Per Chiara Ferragni, il Natale 2024 rappresenta un momento unico e significativo. Dopo la separazione dal marito Fedez, l’imprenditrice digitale e icona della moda affronta le festività in una nuova dimensione familiare, dedicandosi ai figli Leone e Vittoria. Nonostante le difficoltà legate alla fine del matrimonio, Ferragni ha saputo ritrovare un equilibrio personale, immergendosi completamente nella magia del Natale.





Recentemente, la celebre influencer ha deciso di regalare ai suoi bambini un’esperienza indimenticabile, organizzando un viaggio in Lapponia. Qui, nella terra di Babbo Natale, hanno avuto l’opportunità di vivere momenti suggestivi e fiabeschi, tra paesaggi innevati e atmosfere natalizie. La scelta di trascorrere del tempo in un luogo così simbolico sembra essere stata dettata dal desiderio di creare ricordi speciali per questa nuova fase della loro vita.

Nonostante i profondi cambiamenti affrontati nell’ultimo anno, c’è un elemento che rimane costante nella vita di Chiara Ferragni: la sua passione per la moda. Nota per il suo stile inconfondibile e per la capacità di anticipare le tendenze, l’influencer ha recentemente condiviso sui social un look natalizio che ha catturato l’attenzione dei suoi milioni di follower. Tra i dettagli che hanno fatto discutere, spicca una borsa esclusiva, perfetta per il periodo festivo.

Da sempre amante dei “fit check”, ovvero i momenti in cui mostra gli outfit scelti per diverse occasioni, Ferragni ha deciso di condividere uno scatto che racchiude l’essenza del suo stile natalizio. In una serie di foto pubblicate su Instagram con la didascalia “Christmas thingz”, l’influencer appare all’interno della sua casa con un look che mescola elementi casual e glamour. Indossa pantaloni in pelle nera, una t-shirt con una stampa colorata e un cappotto bianco oversize in tessuto furry. Tuttavia, l’accessorio che ha rubato la scena è una borsa rossa, un pezzo raro della collezione Hermès.

La borsa in questione è una Birkin 30 cm in coccodrillo niloticus rosso, caratterizzata da dettagli in metallo dorato e un design elegante e sofisticato. Questo modello, considerato uno dei più esclusivi della maison francese, è un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati di moda. Il valore della borsa supera i 59.000 euro ed è disponibile solo attraverso rivenditori specializzati in articoli di lusso vintage.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni sfoggia una Birkin di Hermès. Nel corso degli anni, ha costruito una collezione impressionante di queste borse iconiche, dimostrando una predilezione per i modelli più rari e preziosi. Tuttavia, questa versione natalizia rappresenta una novità assoluta nel suo guardaroba, attirando l’attenzione degli esperti di moda e dei fan.

“Come sempre, Chiara Ferragni riesce a combinare stile e personalità nei suoi look”, ha commentato un esperto del settore. “Questa borsa non è solo un accessorio, ma un simbolo di eleganza e unicità”.

Oltre alla moda, Ferragni continua a concentrarsi sulla sua famiglia e sulla crescita dei due figli. Nonostante le difficoltà legate alla separazione da Fedez, l’influencer ha scelto di mettere al primo posto il benessere dei bambini, cercando di mantenere un clima sereno e positivo durante le festività. Il viaggio in Lapponia ne è un esempio: un’occasione per creare momenti di gioia e condivisione.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è stata oggetto di grande attenzione mediatica negli ultimi mesi. Tuttavia, entrambi sembrano impegnati a garantire che i figli non risentano delle tensioni legate alla fine del matrimonio. In diverse interviste, Ferragni ha sottolineato l’importanza di mantenere una relazione civile con l’ex marito per il bene dei bambini.

“È fondamentale per me che Leone e Vittoria crescano in un ambiente sereno”, ha dichiarato recentemente. “Nonostante tutto, voglio che abbiano ricordi felici del loro Natale”.

Il Natale 2024 rappresenta quindi una nuova opportunità per Chiara Ferragni: quella di costruire tradizioni familiari e personali che riflettano la sua nuova realtà. Con la sua capacità di reinventarsi e di affrontare le sfide con determinazione, l’influencer continua a essere un punto di riferimento non solo nel mondo della moda ma anche nella sfera personale.