La nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio non era nemmeno nata quando uscì Titanic – FOTO

Leonardo DiCaprio è nuovamente al centro dell’attenzione per la differenza d’età con la sua attuale fidanzata, la modella venticinquenne Vittoria Ceretti. Noto per la sua predilezione verso donne tra i venti e i venticinque anni, la star quarantottenne di Inception continua questo schema mentre si avvicina ai cinquanta. Fin dai primi anni di fama, il divo di Hollywood è stato coinvolto in una serie di relazioni romantiche con splendide modelle come Gisele Bündchen, Naomi Campbell e Miranda Kerr, oltre che con attrici come Blake Lively, Demi Moore e Kelly Rohrbach.





Si dice che Leonardo abbia avuto anche relazioni con celebrità come Gigi Hadid, Nina Agdal, Kat Torres, Anne Vyalitsyna, Toni Garrn e Bar Rafaeli. Le sue preferenze in fatto di appuntamenti sono diventate oggetto di umorismo a Hollywood, con molti comici che usano il suo schema di frequentare partner più giovani come materiale per battute.

Questa tendenza è evidente poiché la maggior parte delle relazioni di Leo tende a concludersi quando la sua partner raggiunge la fine dei vent’anni. L’attore di The Wolf of Wall Street ha attirato ancora più attenzione questa settimana rivelando la sua nuova relazione romantica con la modella italiana venticinquenne Vittoria Ceretti.

Sono stati fotografati mentre mostravano affetto dopo aver partecipato insieme a una festa di Halloween a Los Angeles sabato. Durante l’evento, mentre la coppia faceva una breve passeggiata all’esterno, Ceretti ha discretamente messo le mani sul retro dei suoi pantaloncini, dandogli un giocoso pizzicotto.

I testimoni hanno riferito al Daily Mail che il protagonista di Titanic e la modella hanno modificato il loro comportamento “una volta che si sono resi conto di essere osservati” e fotografati. Sono prontamente “rientrati quasi immediatamente”.

Mentre molti fan di Leonardo sono entusiasti della sua nuova storia d’amore, alcuni utenti di internet hanno già iniziato a prendere in giro la star di “Killers of the Flower Moon”.

Su un forum di Reddit, gli utenti hanno cominciato a scherzare su Leo dopo aver notato che Vittoria non era nata quando Titanic uscì nel 1997. Vittoria, vista in atteggiamenti intimi con Leo a un evento di Halloween lo scorso fine settimana, è nata nel giugno 1998, portando un utente a ironizzare: “Ha già 25 anni? Quindi le rimangono forse altri 8 mesi di questa relazione”.

Un altro utente ha commentato: “Beh, sì, ovvio, il Titanic è affondato nel 1912”, mentre un terzo, con un tocco di sarcasmo, ha scritto: “Beh, Leo non era ancora nato quando il Titanic affondò, quindi entrambi si sono persi la versione precedente della storia”.

Da molti anni, l’attore ha la forte reputazione di frequentare solo donne sotto i 25 anni, e per questo è sempre al centro dell’attenzione mediatica e diventa un meme ogni volta che viene fotografato con una nuova ragazza sotto i 25 anni.

DiCaprio ha frequentato Morrone, 25 anni, per quasi cinque anni e si sono lasciati pochi mesi dopo il suo 25° compleanno. È stata una coincidenza? La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 quando Camila aveva solo 20 anni e DiCaprio ne aveva 42.

Secondo The Sun, una fonte ha dichiarato: “Leo e Camila hanno concluso la loro relazione durante l’estate. Non ci sono cattivi sentimenti tra loro. È semplicemente giunta a una conclusione naturale”.

La notizia è emersa pochi giorni dopo che Morrone è stata avvistata in vacanza con sua madre a Saint-Tropez.