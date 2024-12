La relazione personale di Bianca Guaccero: il legame con l’ex coniuge Dario Acocella e la piccola Alice

La partecipazione di Bianca Guaccero a “Ballando con le stelle” 2024 ha attirato grande attenzione, soprattutto per le sue performance di alto livello in coppia con il maestro Giovanni Pernice. La conduttrice Rai, apprezzata dal pubblico per il suo talento e la sua capacità di dominare la scena, si presenta al talent show di Milly Carlucci da single. La sua ultima relazione ufficiale risale al matrimonio con il regista Dario Acocella, da cui si è separata nel 2017. La loro figlia Alice, oggi di 10 anni, rimane il centro della sua vita.





Prima di sposare Dario Acocella, Bianca ha vissuto una storia d’amore durata cinque anni con l’ex calciatore Nicola Ventola. La relazione, iniziata nel 1996 e conclusasi nel 2001, si è chiusa senza rancori. Entrambi hanno riconosciuto che il sentimento che li univa si era trasformato in un affetto profondo, che li lega ancora oggi. Questo legame è evidente nei frequenti scambi di commenti sui social tra i due. Durante una telefonata a “Detto Fatto”, quando Bianca conduceva il programma, Ventola ha ricordato un episodio della loro relazione: “È speciale, lo sarà sempre… Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…”. La conduttrice ha poi precisato: “Arrivò sul suo cellulare il messaggio di un’altra donna”.

Nel 2013, Bianca Guaccero ha sposato Dario Acocella, regista conosciuto sul set della fiction “Capri” tre anni prima. Un anno dopo le nozze, nel 2014, è nata Alice. Tuttavia, nel 2017 la coppia ha deciso di separarsi. Fu proprio Acocella a ufficializzare la rottura con un post su Facebook: “La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi”. Anche la conduttrice ha confermato la fine del matrimonio in un’intervista a Diva e Donna nel 2018: “Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto”.

Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene della figlia Alice. Recentemente sono stati fotografati insieme in chiesa durante la Prima Comunione della bambina. In merito al loro legame post-divorzio, Bianca ha dichiarato: “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice”.

La conduttrice ha più volte sottolineato quanto Alice sia la priorità assoluta nella sua vita. La decisione di mantenere un rapporto amichevole con l’ex marito deriva proprio dal desiderio di garantire alla figlia un ambiente sereno e stabile. Questo approccio ha contribuito a consolidare l’immagine pubblica di Bianca Guaccero come una madre devota e una donna equilibrata.

Oltre ai suoi legami sentimentali passati, la partecipazione a “Ballando con le stelle” ha messo in luce le straordinarie capacità artistiche di Bianca, che si esibisce accanto al maestro Giovanni Pernice, noto anche per il suo successo nel format britannico “Strictly Come Dancing”. La coppia è tra le più apprezzate dell’edizione italiana del talent show e molti già vedono in loro i possibili vincitori.

La madre della conduttrice ha recentemente espresso una simpatia particolare per il partner di ballo della figlia. In un’intervista scherzosa, ha dichiarato: “Spero Giovanni Pernice diventi mio genero”. Tuttavia, al momento non ci sono conferme su eventuali legami sentimentali tra i due.

Nonostante i numerosi flirt attribuiti a Bianca Guaccero negli ultimi anni, la conduttrice sembra concentrata principalmente sulla carriera e sulla figlia. La sua partecipazione a “Ballando con le stelle” rappresenta un’occasione importante per mostrare al pubblico non solo le sue doti artistiche ma anche la sua determinazione e forza interiore.

Con una carriera che spazia dalla conduzione televisiva alla recitazione, Bianca Guaccero continua a essere una figura amata dal pubblico italiano. La sua vita privata, pur essendo spesso sotto i riflettori, non ha mai oscurato il suo talento e la sua professionalità. Resta da vedere se riuscirà a conquistare il trofeo di “Ballando con le stelle” 2024, ma una cosa è certa: il suo percorso nello show sta lasciando il segno.