La risposta di Belen agli hater: “Li capisco, possiedo un bellissimo appartamento, un fisico straordinario e sono anche molto intelligente”

La famosa modella e conduttrice Belen Rodriguez offre un’interessante riflessione sulla sua vita, il suo percorso professionale e il significato della fama in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera.





Partita dall’Argentina con una valigetta e solo 180 euro, oggi Belen è un’icona del panorama italiano. Per donne e uomini, il compimento dei 40 anni rappresenta spesso un momento di bilancio. In merito a questo traguardo, Belen afferma: “Non mi sento affatto vecchia. Ho guadagnato in consapevolezza e sicurezza. Sebbene il corpo cambi nel tempo, la mente matura e questo processo mi affascina.” Sebbene possa provare un certo rimpianto per i suoi anni più giovani, non si abbandona alla nostalgia: “La nostra genetica fa la differenza e a me ha sorriso”.

Riflettendo sulla sua presenza e le “belenate” sui social, la celebre argentina riconosce quanto possa essere divertente provocare il pubblico. Recentemente ha pubblicato una foto osé su Instagram per promuovere la sua linea di lucidalabbra, scatenando reazioni miste: “Era un contenuto audace, ma non penso di aver offeso nessuno”. Pur mantenendo un attivo dialogo online, Belen non desidera identificarsi come un’influencer: “Appartengo agli anni Ottanta”, sottolinea.

Quando si affronta il tema del femminismo, Belen chiarisce il suo approccio: non utilizza la sua immagine per ragioni ideologiche, ma ama provocare e giocare con la sensualità. Per lei, il femminismo è innanzitutto una questione di uguaglianza e opportunità: “L’obiettivo è fornire alle donne le stesse chance che hanno gli uomini”. Riguardo ai progetti futuri, Belen sta lavorando a due nuovi format per Warner Bros. Discovery, tra cui “Amore alla prova” su Real Time. Commentando il suo rapporto con Stefano De Martino, dichiara: “Abbiamo un buon rapporto per nostro figlio; la civiltà è fondamentale, anche se le sfide non mancano”.

Nella sua carriera, Belen ha sempre saputo navigare tra critiche e successi, dimostrando di essere una figura complessa e sfaccettata. Con una casa da sogno e un fisico invidiabile, non sorprende che molti non possano fare a meno di criticarla. Ma Belen, forte della sua intelligenza e delle sue esperienze, continua a brillare nel panorama dello spettacolo, sfidando le avversità con grinta e determinazione.