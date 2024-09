La storia d’amore di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher: «Con mio marito, ho affrontato la mia passione. Mi ha insegnato cosa sia il vero amore»

Pierluigi Diaco, noto conduttore di BellaMa’ su Rai 2, ha recentemente aperto il suo cuore per raccontare la sua relazione con Alessio Orsingher, co-conduttore di Tagadà su La7. Diaco ha sempre mantenuto un riserbo sulla sua vita privata, ma questa volta ha deciso di condividere la propria esperienza.





La loro storia è iniziata in un modo inaspettato. Si sono conosciuti a una festa e, dopo un incontro iniziale, Diaco è partito per la Sardegna, lasciando i due senza contatti per un mese. Durante questo periodo, però, si sono scambiati numerosi messaggi. Quando Diaco è tornato, il 29 agosto, sebbene fosse reduce da una precedente relazione, i due hanno iniziato a costruire un legame profondo. Diaco ha descritto Alessio come qualcuno che ha radicalmente cambiato la sua prospettiva amorosa: «Alessio ha destrutturato tutte le mie convinzioni sui sentimenti».

L’amore tra Diaco e Orsingher ha portato il conduttore a ripensare alla sua visione dell’amore. Alessio gli ha insegnato cosa significhi davvero amare, facendolo passare da una concezione di conquista a una di costruzione e condivisione. Questo cambiamento è stato fondamentale, poiché Diaco ha sempre visto l’amore come una sfida di seduzione piuttosto che come un impegno reciproco.

Dopo aver consolidato il loro rapporto, Pierluigi e Alessio si sono uniti civilmente nel novembre del 2017, celebrando la loro relazione davanti a Maurizio Costanzo. Questo passo ha rappresentato non solo un legame legale, ma anche un profondo riconoscimento dei sentimenti condivisi e della vita costruita insieme. Diaco ha affermato che prima si metteva sempre al centro delle situazioni, mentre ora il concetto di io si è trasformato in noi, riflettendo così la crescita personale e relazionale che ha vissuto.

Ritorno in tv e nuovi progetti

Dopo una pausa, Pierluigi Diaco tornerà con BellaMa’, insieme a Roberta Capua e Nancy Brilli, il 9 settembre. Nonostante la sua nuova visibilità televisiva, i cambiamenti interiori e la felicità derivante dalla sua relazione con Alessio rimangono al centro della sua vita. La sua testimonianza è un forte messaggio su come l’amore possa trasformare e rafforzare le persone, creando legami sentimentali profondi e significativi.

In questa narrazione, Pierluigi Diaco non solo celebra l’amore per Alessio Orsingher, ma invita anche i lettori a riflettere su come le relazioni genuine possano portare a una crescita personale straordinaria.