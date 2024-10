La storia di Katherine Johnson, il cui straordinario contributo ha avuto un impatto significativo sulla trama del film

Il regista Theodore Melfi offre una nuova prospettiva sulla storia di tre straordinarie donne afroamericane che hanno contribuito in modo significativo al successo del Programma spaziale americano. “Il diritto di contare”, un film che celebra il talento e la perseveranza di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, è una narrazione avvincente che mostra come queste scienziate abbiano sfidato barriere sociali per raggiungere obiettivi d’eccezione. Con un cast di prim’ordine che include Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, questo film rende giustizia a eroine spesso dimenticate della storia.

Il film, candidato a due Golden Globe 2017 (Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Migliore colonna sonora originale a Pharrell Williams, Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch), si basa sul libro “Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race” di Margot Lee Shetterly. La pellicola narra le difficoltà e i trionfi di Katherine Johnson, che, insieme alle sue colleghe, si è fatta strada in un ambiente dominato dagli uomini, contribuendo in modo decisivo alla missione Apollo 11 e al Programma Mercury, due pilastri della storia aerospaziale.





Janelle Monáe è Mary Jackson

La trama: un’epopea ispiratrice di Katherine Johnson

Il film approfondisce l’epica storia di Katherine Johnson, che, insieme a Dorothy Vaughan e Mary Jackson, ha operato presso la NASA in un periodo segnato da discrimine raziali e sessuali. Il loro lavoro si è rivelato cruciale durante la missione di lancio dell’astronauta John Glenn, segnando un punto di svolta non solo per l’agenzia spaziale, ma anche per l’intero Paese. Queste tre donne hanno dimostrato che le competenze e la determinazione possono superare qualsiasi barriera, divenendo così attiviste silenziose di un’importante rivoluzione sociale.

Janelle Monáe, Taraji P. Henson e Octavia Spencer ovvero Mary Jackson, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan

Il cast: i volti delle protagoniste

Il film è arricchito da un cast di grandi nomi, tra cui:

Taraji P. Henson nel ruolo di Katherine Johnson

nel ruolo di Katherine Johnson Octavia Spencer come Dorothy Vaughan

come Dorothy Vaughan Janelle Monáe interpreta Mary Jackson

interpreta Mary Jackson Kevin Costner nel ruolo di Al Harrison

nel ruolo di Al Harrison Kirsten Dunst come Vivian Jackson

come Vivian Jackson Jim Parsons nei panni di Paul Stafford

nei panni di Paul Stafford Glen Powell come John Glenn

come John Glenn Mahershala Ali interpreta Jim Johnson

interpreta Jim Johnson Aldis Hodge nel ruolo di Levi Jackson

Kevin Costner è Al Harrison

La performance di ciascun attore contribuisce a dare vita a questa toccante narrazione, offrendo al pubblico una finestra sull’arduo cammino verso il riconoscimento e l’uguaglianza.

Dove vedere “Il diritto di contare” in streaming

Per chi desidera esplorare la straordinaria storia di Katherine Johnson e delle sue colleghe, il film “Il diritto di contare” è disponibile su varie piattaforme di streaming. Gli abbonati a Disney+ possono trovarlo, mentre è possibile anche acquistarlo su Amazon Prime Video, TimVision, Apple TV e Google Play Film. Questa accessibilità rende la storia di queste incredibili donne fruibile per un pubblico sempre più vasto.