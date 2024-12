La tensione nella casa del Grande Fratello cresce: la possibile espulsione di Shaila Gatta e un doppio provvedimento disciplinare animano il dibattito tra il pubblico e sui social

Il Grande Fratello torna al centro delle polemiche con una puntata che promette colpi di scena. La produzione del reality show, in onda stasera 2 dicembre su Canale 5, potrebbe annunciare una doppia espulsione a seguito di episodi controversi accaduti nei giorni scorsi. Tra i concorrenti coinvolti, i nomi più discussi sono quelli di Luca Giglioli, noto come “Giglio”, e Shaila Gatta, la cui condotta ha sollevato un’ondata di critiche sia all’interno che all’esterno della casa.





Le tensioni si sono acuite dopo uno scontro tra Giglio e Helena, modella brasiliana al centro di dinamiche spesso accese. Durante la diretta del 25 novembre, Giglio aveva accusato Helena di incoerenza, un attacco nato dalla scelta della modella di favorire un’altra coppia, composta da Lorenzo e Shaila, invece di supportare Giglio e Yulia, sua partner di gioco. La decisione ha suscitato reazioni accese e ha dato avvio a una serie di episodi che potrebbero ora costare caro ai protagonisti.

Le dichiarazioni di Giglio, riprese dalle telecamere, hanno generato una forte indignazione. “Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?” aveva detto il parrucchiere toscano, aggiungendo una frase scioccante: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola”.

Nel frattempo, il pubblico ha lanciato una campagna social per richiedere l’espulsione di Giglio. Gli hashtag #fuorigiglio e #fuorishaila sono diventati virali, riflettendo un consenso sempre più ampio sulla necessità di provvedimenti disciplinari. “La squalifica di Giglio è inevitabile”, scrivono molti utenti. “Non serve a nulla come concorrente. Ma anche Shaila deve essere espulsa per il suo comportamento aggressivo”.

La posizione di Shaila Gatta non è meno complicata. Durante la cena del Ringraziamento, la ballerina si era scagliata contro Helena con parole pesanti: “Che ca**o ridi? Perché hai scritto una lettera a Lorenzo? È il mio compagno!” aveva detto con tono acceso. Le sue critiche erano proseguite in maniera ancora più aspra: “Ti nascondi dietro queste storie strappalacrime che racconti dalla mattina alla sera. Sei finta. Piccola giocatrice languida dal culetto peloso. Ti rode il cu. Sei una contraddizione continua, sei falsa. Non so quale cultura abbiate in Brasile, ma tu vuoi solo dare fastidio”*.