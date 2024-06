Il genere del biopic sta vivendo un periodo di grande popolarità, riuscendo a farsi spazio sia nel mondo dei lungometraggi che in quello delle produzioni seriali. Tuttavia, i personaggi d’ispirazione provengono non solo dal cinema o dalla musica, ma anche dal mondo della moda. Ed è proprio in quest’ambito che si colloca la nuova serie Disney+ Becoming Karl Lagerfeld, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 7 giugno 2024. Di seguito, esploriamo la trama e la recensione di Becoming Karl Lagerfeld, la serie TV biografica sul famoso stilista tedesco interpretato da Daniel Brühl.





La trama di Becoming Karl Lagerfeld, la serie TV di Disney+ con Daniel Brühl

Ecco la sinossi di Becoming Karl Lagerfeld, la serie TV biografica di Disney+ prodotta da Gaumont e Jour Premiere, focalizzata sulla figura emblematica del celebre stilista tedesco Daniel Brühl. La serie è ispirata dalla biografia Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld di Raphaëlle Bacqué, pubblicata nel 2019 e tradotta in sei lingue:

Nel 1972, Karl Lagerfeld ha 38 anni e non ha ancora adottato l’acconciatura e lo stile che lo renderanno iconico. Non è ancora uno stilista di grido e rimane sconosciuto al grande pubblico. Tuttavia, l’incontro con l’affascinante Jacques de Bascher, un giovane dandy ambizioso e carismatico, cambia tutto. Lagerfeld, preso dall’ambizione, si innamora pazzamente di Jacques e decide di sfidare apertamente il suo amico e rivale, Yves Saint Laurent, supportato dal potente uomo d’affari Pierre Bergé. Tra glamour, conflitti di personalità, feste lussuose e passioni travolgenti, la serie svela come Karl Lagerfeld sia diventato una leggenda.

La recensione di Becoming Karl Lagerfeld: una serie biopic vibrante e genuina

La collaborazione tra Disney+ e Gaumont porta alla luce Becoming Karl Lagerfeld, un prodotto seriale originale francese che dimostra, sin dai primi episodi, un lavoro meticoloso di preparazione durato circa 3 anni. Questo tempo è servito per adattare la biografia in una sceneggiatura che non solo rimane fedele alla storia vera di Karl Lagerfeld, ma che riesce a evitare il rischio di diventare il solito biopic privo di originalità. Fortunatamente, Becoming Karl Lagerfeld emerge con vitalità e originalità, grazie a una bilanciata mistura di allegria, perdite e dolori personali e professionali, magistralmente rappresentati dalla poliedrica interpretazione di Daniel Brühl. La narrazione è fluida e mai confusionaria, offrendo continui punti di riferimento spazio-temporali che rendono la visione piacevole e comprensibile.

La moda, elemento centrale, è trattata con una leggerezza che evita ridondanze, fungendo invece da motore narrativo e stimolo di crescita per la figura di Karl Lagerfeld. Il resto del cast non è da meno, mostrando abilità attoriali convincenti che evitano quella patina di mediocrità tipica di prodotti di minore qualità distribuiti sulle principali piattaforme di streaming. Il mondo colorato di Karl Lagerfeld, come descritto nella biografia, è stato adattato per coinvolgere un pubblico ampio, sia conoscitori della vita dello stilista tedesco sia neofiti della sua storia leggendaria.

Un ulteriore elemento di forza è la colonna sonora, ricca di canzoni storiche degli anni ’70 che spaziano tra pop, rock e soul. Queste melodie non solo animano i momenti salienti della vita di Karl Lagerfeld, ma risvegliano anche emozioni profonde negli spettatori. Becoming Karl Lagerfeld si afferma quindi come una serie ben riuscita, realizzata con cura e passione. Proprio come gli abiti e l’amore per la moda che continuamente legavano Karl Lagerfeld a Yves Saint-Laurent, la serie riesce a essere accessibile e elegante, incarnando lo stile lineare e minimalista che ha reso celebre il Kaiser Karl.