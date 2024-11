L’abito color cammello indossato da Jennifer Lopez al comizio di Kamala Harris: chi ne è l’autore

Jennifer Lopez ha ufficialmente dichiarato il suo sostegno a Kamala Harris per le prossime elezioni americane, partecipando attivamente al comizio elettorale che si è svolto a North Las Vegas. In questa occasione, l’icona della musica e del cinema ha anche fatto una scelta stilistica precisa per l’evento.

Jennifer Lopez e il suo sostegno a Kamala Harris

Durante il comizio elettorale, Jennifer Lopez ha manifestato il suo appoggio alla vice presidente, invitando i latinoamericani a unirsi alla causa democratica con la frase: “Mi piacciono i finali hollywoodiani, mi piace quando vince il bravo ragazzo o, in questo caso, la brava ragazza. Credo nel potere delle donne e dei latini perché insieme facciamo la differenza in queste elezioni“. Questo intervento sottolinea non solo l’impegno politico di J.Lo, ma anche la sua volontà di ispirare una partecipazione più attiva nelle comunità di minoranza. La popstar ha scelto un look che riflette un senso di eleganza sobria e modernità, perfettamente in linea con il tema dell’evento.





Il look di Jennifer Lopez al comizio di Kamala Harris

Per quell’occasione, Jennifer Lopez ha indossato un elegante tubino in crêpe color cammello, firmato Alex Perry. Questo abito, caratterizzato da una silhouette affusolata e una gonna midi, presenta un bustier con maniche lunghe, collo alto e spalline imbottite. La scelta di una tonalità neutra come il color cammello non è casuale: rappresenta una delle sfumature simbolo dell’autunno e si inserisce perfettamente nella tendenza del quiet luxury, un approccio stilistico che sta guadagnando consenso nel mondo della moda.

Abbandonando i look più scollati e stravaganti dei recenti red carpet, J.Lo ha optato per un aspetto minimal, valorizzando l’eleganza attraverso la semplicità. I dettagli appariscenti sono stati lasciati da parte, in favore di un outfit che comunica raffinatezza e classe.

Completando il suo outfit, Jennifer ha scelto sandali dal vertiginoso tacco a spillo, mantenendo un tono monocromatico che ha ripreso l’eleganza del tubino. Il suo beauty look ha accentuato ulteriormente la freddezza e la classe del suo apparire: capelli sciolti e leggermente ondulati, abbinati a un trucco dai toni naturali e una pedicure che richiamava la nuance dell’outfit. Questa scelta di stile la riconferma come icona della moda, capace di adattarsi anche ai contesti più formali senza rinunciare alla sua personalità e al suo magnetismo.