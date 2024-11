Lady Gaga: magnifiche ed esclusive foto

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense, nata il 28 marzo 1986 a New York. Di origini italiane, ha studiato musica fin da giovane, frequentando la Tisch School of the Arts della New York University, che ha lasciato per dedicarsi alla carriera musicale.





Nel 2008 ha debuttato con l’album The Fame, che include successi come “Just Dance” e “Poker Face”, consolidando la sua fama internazionale. Conosciuta per il suo stile eccentrico e le performance teatrali, ha pubblicato altri album di successo, tra cui Born This Way (2011) e Joanne (2016).

Oltre alla musica, Lady Gaga ha intrapreso una carriera cinematografica, ottenendo il plauso della critica per il ruolo in A Star Is Born (2018), che le è valso l’Oscar per la miglior canzone originale con “Shallow”. Nel 2021 ha interpretato Patrizia Reggiani nel film House of Gucci.

Nel 2024, ha interpretato Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, film che ha suscitato grande attesa. Parallelamente, ha annunciato l’uscita del suo settimo album, anticipato dal singolo “Harlequin”, che esplora temi legati alla fama e all’identità.

Lady Gaga è anche nota per il suo impegno sociale, sostenendo cause come i diritti LGBTQ+ e la salute mentale. La sua versatilità artistica e l’impegno umanitario la rendono una figura di spicco nel panorama culturale contemporaneo.