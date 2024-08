Latina, grave incidente ad Acque Alte: due giovani deceduti e tre persone ferite in modo serio. L’impatto è avvenuto tra una Toyota e una minicar

Un grave incidente stradale che ha coinvolto un totale di quattro veicoli si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri su strada Acque Alte, nei pressi della rotonda di borgo Piave, alle porte della città di Latina.





L’incidente, le cui cause sono attualmente oggetto di accertamento da parte della polizia stradale di Aprilia, ha coinvolto una Toyota Ch-R con a bordo cinque giovani viaggianti in direzione borgo Podgora, che ha colliso con una minicar proveniente da strada Acqua Bianca. Successivamente, la Toyota ha impattato una Nissan Qashqai che procedeva nella medesima direzione, sfiorando una Lancia Ypsilon, la quale ha a sua volta urtato un palo della luce. Infine, la Toyota si è schiantata contro un albero al di fuori della carreggiata, terminando la sua corsa ribaltandosi al centro della strada. L’intervento di più ambulanze del 118, supportate da un’auto medica e dai vigili del fuoco, è stato immediato per estrarre i feriti dall’abitacolo della Toyota.

Il conducente della minicar, assieme all’autista della Nissan Qashqai e alla giovane alla guida della Lancia Ypsilon, ha riportato ferite lievi, tanto da non necessitare di un ricovero ospedaliero. Al contrario, i cinque giovani a bordo della Toyota hanno subito le conseguenze più gravi, con tre di loro trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, incluso il conducente; due di questi, purtroppo, sono deceduti a causa delle gravi lesioni riportate.

Oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, sono giunte sul luogo varie pattuglie della squadra Volante della questura di Latina, che hanno gestito la viabilità, e della polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, i cui agenti hanno effettuato i rilievi necessari. Presenti sul posto anche il pubblico ministero Giuseppe Bontempo.