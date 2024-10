Laura Frosecchi, vittima del nipote a San Casciano: la sua famiglia, la panetteria e l’amore per gli animali

Laura Frosecchi, 59 anni, è stata uccisa oggi, giovedì 17 ottobre, nel negozio che gestiva con il marito a San Casciano, vicino a Firenze. I carabinieri sono intervenuti al civico 132 di via Volterrana a San Casciano Val di Pesa dopo aver ricevuto una chiamata dal nipote di Forsecchi, il quale è stato arrestato con l’accusa di omicidio.





Dopo aver chiamato in stato di agitazione, il 20enne si è barricato in una casa vicino al forno dove lavorava Frosecchi. Dopo diverse ore e indagini, è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, avrebbe puntato un fucile contro la zia e sparato più pallottole prima di barricarsi in un’abitazione poco lontano dal negozio.

La donna lascia due figli ed era molto conosciuta a Chiesanuova e San Casciano, dove gestiva il negozio “Da Graziella” con il marito.

Il negozio era un luogo di ritrovo quotidiano per gli abitanti di Chiesanuova e i turisti che passavano per la colazione della domenica. I residenti sono sotto choc dopo aver sentito gli spari nella strada. Il delitto sarebbe stato segnalato dallo stesso nipote di Frosecchi, ora arrestato.

Il 20enne ha detto alle autorità durante la chiamata di aver sparato alla zia al mattino e poi di essersi barricato vicino al luogo dell’aggressione.

Il negozio è stato chiuso per gli accertamenti. Sconvolta l’intera comunità di Firenze: Laura gestiva “Da Graziella” da anni con il marito, Stefano Bettoni. I due hanno due figli. La 59enne amava gli animali e dedicava il suo tempo ai cani, svolgendo anche attività di volontariato.

Le indagini sulla sua morte continuano: le forze dell’ordine stanno cercando di capire il movente, che al momento è ignoto.