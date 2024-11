Le 5 Conversazioni Tabù: Cosa gli Adulti Dovrebbero Evitare di Dire ai Bambini!

I bambini ascoltano con attenzione l’ambiente che li circonda, essendo anche capaci di assorbire informazioni in modo sottile. Gli esperti avvertono che i genitori dovrebbero evitare determinati commenti o argomenti, soprattutto in presenza dei più piccoli, per non crear loro confusione o pregiudizi dannosi.

La percezione dei bambini è sorprendentemente acuta: ciò che sembra distrazione nasconde invece un’attenzione pronta a captare ogni sfumatura. Perciò, è fondamentale che gli adulti calibrino le proprie parole, evitando argomenti che potrebbero non solo confonderli, ma anche influenzare negativamente il loro sviluppo. Secondo gli esperti, esistono cinque importanti tematiche di cui è meglio astenersi quando si parla in presenza di bambini.





La forma comunicativa conta: come e cosa si dice

La psicologa clinica Laura Markham, autrice di “Peaceful Parent, Happy Kids”, sottolinea che non solo il contenuto delle conversazioni è essenziale, ma anche il modo in cui si affrontano determinati temi. Ad esempio, quando si discute di questioni finanziarie, è cruciale adottare un linguaggio sereno, per evitare di trasmettere ansia. Spiegare a un bambino che alcune spese, come un nuovo smartphone, non sono possibili al momento, può essere fatto in modo rassicurante e comprensibile.

Cinque argomenti da evitare davanti ai bambini

Una ricerca condotta da vari esperti ha messo in evidenza cinque argomenti problematici ritenuti inappropriati per le orecchie dei bambini:

Commenti sui corpi : Le discussioni negative sul proprio corpo o su quello degli altri possono danneggiare l’autostima infantile. Anche i complimenti eccessivi sull’aspetto fisico possono instillare nei bambini l’idea che l’apparenza sia di fondamentale importanza.

: Le discussioni negative sul proprio corpo o su quello degli altri possono danneggiare l’autostima infantile. Anche i complimenti eccessivi sull’aspetto fisico possono instillare nei bambini l’idea che l’apparenza sia di fondamentale importanza. Critiche verso figure autorevoli : Parlar male di genitori o insegnanti può confondere i bambini, che necessitano di stabilità nelle loro figure di riferimento. Commenti critici, soprattutto su un genitore, possono portarli a sentirsi divisi o obbligati a prendere parte a conflitti.

: Parlar male di genitori o insegnanti può confondere i bambini, che necessitano di stabilità nelle loro figure di riferimento. Commenti critici, soprattutto su un genitore, possono portarli a sentirsi divisi o obbligati a prendere parte a conflitti. Confronti tra fratelli : I paragoni tra fratelli possono generare rivalità e insicurezze. Ogni bambino deve essere considerato un individuo unico, e le frasi che creano competizione possono avere effetti duraturi sul loro rapporto.

: I paragoni tra fratelli possono generare rivalità e insicurezze. Ogni bambino deve essere considerato un individuo unico, e le frasi che creano competizione possono avere effetti duraturi sul loro rapporto. Problemi di denaro : Discutere di difficoltà economiche in modo complesso può spaventare i più piccoli. Utilizzare frasi semplici e rassicuranti, come “Stiamo solo prestando attenzione alle spese”, fornisce loro una sensazione di sicurezza.

: Discutere di difficoltà economiche in modo complesso può spaventare i più piccoli. Utilizzare frasi semplici e rassicuranti, come “Stiamo solo prestando attenzione alle spese”, fornisce loro una sensazione di sicurezza. Uso di alcol e droghe: Parlare in modo positivo o scherzoso di queste sostanze può dare ai bambini un’idea distorta e glamour del loro uso, scatenando la curiosità in modi pericolosi. È meglio restare cauti e seri riguardo a questi temi.

Affrontare temi complessi, come emozioni e divergenze, può essere una lezione importante. La comunicazione rispettosa offre ai bambini strumenti per comprendere e gestire meglio le proprie esperienze.