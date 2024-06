Le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 21 giugno: Alberto determinato, Clara sopraffatta dalla disperazione

Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 giugno: Colpi di scena e drammi

Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 17 al 21 giugno promettono emozioni forti e imprevedibili. Il grande evento sarà il matrimonio tra Eduardo e Clara, alla presenza degli amici più intimi come Marika, Rosa e Damiano. Ma proprio durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolgerà tutti: la scomparsa del piccolo Federico. Si scoprirà che è stato rapito da Alberto, spaventato di perdere suo figlio. La polizia inizierà immediatamente la caccia a Palladini, che si troverà in preda alla paranoia.





Nello stesso periodo, Ornella scoprirà che Luca è affetto da Alzheimer e che rifiuta di lasciare il suo posto di primario. La situazione si complica quando Luca si rende conto che Ornella lo sta osservando più attentamente, portando a un acceso scontro tra i due. Ornella sarà infine costretta a rivelare la verità su De Santis a Rossella. Intanto, Niko tenterà di far ragionare Alberto, cercando di convincerlo a riportare Federico a casa. Ma le condizioni mentali instabili di Alberto potrebbero portarlo a compiere un gesto estremo.

Puntate di Un posto al sole della prossima settimana: Crisi e nuove rivelazioni

Le trame di Un posto al sole per la settimana successiva vedono Nunzio decidere di dare un’altra chance alla relazione con Diana, appena dimessa dall’ospedale. Tuttavia, questo rende Rossella sempre più insicura e distante. Clara vivrà momenti di disperazione per via delle azioni di Alberto e si troverà a dover affrontare una situazione inaspettata.

Nel frattempo, Roberto, dopo una corsa contro il tempo, continua a trattare Marina con freddezza, concentrato solamente nel non perdere Tommaso. Mariella riceverà una notizia scioccante: un manifesto pubblicitario mostra Guido che bacia Claudia. Rossella, dopo una conversazione con sua madre Silvia, deciderà di affrontare Nunzio e di confessargli i propri sentimenti.

Nuovi sviluppi in Un posto al sole: Segreti e rivelazioni

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Guido, ormai follemente innamorato di Claudia, confesserà a Michele un segreto indicibile. Si chiede se non sia successo qualcosa di irreparabile. Contemporaneamente, Niko cercherà di far riflettere Jimmy sulla vacanza con Valeria. Infine, si avvicina il giorno del test del DNA per Roberto. A complicare le cose, una giornalista lo fermerà e inizierà a fare domande scomode. Chi si cela dietro questa azione provocatoria?

L’appuntamento con Un posto al sole è fissato dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3. Non perdetevi questi episodi ricchi di tensione e sorprese.