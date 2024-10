Le dichiarazioni di Mel B sulle Spice Girls: ”Sono delle persone estremamente stupide”

Melanie Brown, conosciuta come Mel B delle Spice Girls, ha recentemente espresso commenti pungenti sulle sue ex colleghe durante un celebre programma televisivo britannico. Questo accederato scambio fa luce su tensioni potenzialmente durature, alimentate da rifiuti riguardanti una possibile reunion della band pop iconica.

Il contraccolpo tra le Spice Girls è emerso chiaramente durante una recente puntata di Never Mind the Buzzococks. Secondo quanto riportato da The Sun, Mel B ha lanciato insulti contro le sue ex colleghe, stuzzicando i motivi del conflitto che avrebbero a che fare con la loro riluttanza a considerare una reunion della famosa band.





Le dichiarazioni di Mel B sulle Spice Girls

Durante la trasmissione, è stata chiesta a Melanie Brown spiegazioni sul suo esclusione dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls. La sua risposta non è passata inosservata: “Perché sono delle teste di ca**o“. Questo commento non è stato certo il primo del suo genere; la cantante aveva precedentemente rilasciato interviste in cui sottolineava la sua frustrazione, dichiarando: “Sono del Nord (dell’Inghilterra, ndr) e dico quello che penso e sento. Continuo a dire alle ragazze: ‘Dobbiamo tornare in tour’“.

Successivamente, tuttavia, i rappresentanti legali di Mel B hanno tentato di chiarire la situazione, affermando che le sue parole non avevano l’intento di offendere. “La sua non era un’offesa. Non voleva insultare nessuno, è stata semplicemente una frase fatta con il tipico umorismo di Brown e non per cattiveria verso quelle che non sono solo colleghe, ma anche amiche”, hanno spiegato.

Tensioni e reunion: il compleanno di Victoria Beckham

Le scintille tra le Spice Girls si sono intensificate in occasione del 50esimo compleanno di Victoria Beckham, quando la band si è riunita per festeggiare l’evento. David Beckham ha condiviso sui social video del compleanno in cui Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell hanno cantato insieme il loro famoso brano Stop. Nonostante le apparenti buone vibrazioni durante la celebrazione, voci di corridoio hanno rivelato che i rapporti tra Melanie Brown e Geri Halliwell non erano affatto idilliaci.

I tabloid britannici hanno riportato che Geri ha evitato Mel B durante i festeggiamenti, mantenendo una certa distanza e mostrando scarso interesse a interagire. “Si è tenuta il più lontano possibile da Melanie e non sembrava intenzionata a ascoltare quello che aveva da dire“, hanno riferito alcune fonti vicine all’evento.

Questi eventi hanno sollevato interrogativi sul futuro delle Spice Girls e sulla loro capacità di superare le divergenze personali, alimentando il dibattito tra i fan riguardo a una possibile reunion ufficiale della band. La frustrazione di Melanie Brown e le tensioni con Geri Halliwell sono indicative di un quadro più ampio di dinamiche interpersonali che risale ai giorni della loro massima popolarità.