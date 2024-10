Le frasi più iconiche di Cristiano Malgioglio, il paroliere che conquista il cuore della televisione

Le più belle frasi di Cristiano Malgioglio: un viaggio tra parole e emozioni

Nato il 23 aprile 1945 a Ramacca, in provincia di Catania, Cristiano Malgioglio è senza dubbio una figura iconica della musica e della televisione italiana. Con la sua inconfondibile presenza scenica e il suo stile unico, Malgioglio ha saputo conquistare il cuore del pubblico, sia come paroliere che come protagonista di vari format televisivi. In questo articolo, esploreremo alcune delle sue frasi più belle, un riflesso della sua personalità e della sua carriera.





Cristiano Malgioglio: una carriera eclettica tra musica e televisione

La carriera di Cristiano Malgioglio inizia negli anni settanta con la scrittura di canzoni per artisti di spicco come Mina. Brani come “L’importante è finire” e “Ancora ancora ancora” hanno segnato un’epoca e dimostrano il suo talento nel catturare emozioni attraverso le parole. Ma Malgioglio non è solo un cantautore; la sua versatilità lo porta a esplorare diversi generi musicali e a farsi notare anche come interprete.

La sua carriera si arricchisce ulteriormente negli anni 2000 quando entra nel mondo della televisione, diventando un personaggio di riferimento come opinionista e conduttore. Questa transizione ha ampliato la sua visibilità e gli ha permesso di esprimere la sua personalità coinvolgente anche oltre il palcoscenico musicale.

Di seguito, presentiamo alcune delle sue frasi più belle, che riflettono il suo pensiero su temi di grande rilevanza sociale e personale:

(Riguardo al Gay Pride) “Mi sembra una cosa da carnevale, li trovo confusi questi gay e trans in costume da bagno. Vadano a Cuba, dove c’è una marcia diversa senza tutto questo clamore.”

“L’Italia, rispetto ad altri paesi, non è abituata a questo dibattito: ritengo però che la presenza di una donna, di una mamma, sia fondamentale.”

“Non sono un rubamariti come Angelina Jolie che ha rubato Brad Pitt a Jennifer Aniston. I mariti mi possono invitare solo a cena.”

“Due uomini che si baciano per strada non va bene, bisogna avere pudore e riservatezza.”

“Se noi gay avessimo più pudore potremmo ottenere tantissimi risultati.”

(Sull’omogenitorialità) “L’Italia, rispetto ad altri paesi, non è abituata a questo dibattito: ritengo però che la presenza di una donna, di una mamma, sia fondamentale.”

“Maria non voleva fare quella scena perché non era inclusa nel copione: nella sua ingenuità è stata violentata. Maria era un angelo che è stato ferito. Sono contento di poterla riscattare. È stata distrutta da Ultimo tango a Parigi.”

“L’amore è universale.”

“Non ho mai avuto bisogno di parlarle della mia omosessualità: era evidente. A mia madre rubavo i vestiti, le scarpe con il tacco.”

Cristiano Malgioglio

Malgioglio ha più volte condiviso dettagli intimi della sua vita, rivelando non solo le sue passioni e aspirazioni, ma anche le sue vulnerabilità. Questo lo rende un artista apprezzato e amato, nonché un simbolo di libertà e autenticità nella comunità LGBTQ+. Qui di seguito troviamo ulteriori frasi significative che esemplificano il suo spirito indomito: