Le Iene stasera: i possibili nomi per il conduttore di Sanremo 2025

Seguendo il termine del Festival di Sanremo, si è scatenato il totocalcio per il probabile presentatore della prossima edizione 2025. In un segmento trasmesso questa sera, martedì 23 aprile, in orario d’oro, su Italia1, il giornalista Stefano Corti parla con alcune delle personalità papabili per condurre l’evento musicale, tra le quali: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, e Alessia Marcuzzi.





Il Festival di Sanremo: previsioni di Stefano Corti sui possibili conduttori 2025

Ecco alcune delle interviste rilasciate al giornalista: A Paolo Bonolis, Stefano Corti ha chiesto se la Rai lo ha già contattato. Bonolis ha risposto: “Sì, sì, mi hanno toccato il tema. Ma ho detto che non posso.” Gigi D’Alessio ha fatto notare a Corti la distinzione tra il suo lavoro da artista e quello di un presentatore, sottolineando: “Con un altro personaggio come Amadeus, un presentatore come Carlo Conti, immediatamente fanno il confronto, quindi hanno timore.”

Secondo Stefano De Martino: “ Sanremo può essere un rischio, se va bene va tutto bene, ma se va male…“, e quando Corti domanda se adesso lo farebbe lui risponde: “No! Verrei a dire no.” Infine, Carlo Conti afferma: “Ci sono moltissime donne talentuose. Maria! (Indicando Maria De Filippi, ndr.) Ha lavorato con me, è stato fantastico, ci siamo divertiti molto. Forse torneremo io e lei, vedremo…”.