Chi è Leda Distasi età, figli, lavoro: lei è la moglie di Jimmy Fontana

Leda Distasi chi è la moglie Jimmy Fontana

Leda Distasi è la moglie di Jimmy Fontana.Leda Distasi è conosciuta principalmente per essere stata la moglie di Jimmy Fontana, celebre cantante italiano il cui vero nome era Enrico Sbriccioli. Leda ha giocato un ruolo fondamentale nella vita personale e professionale del cantante, mantenendo tuttavia un profilo basso e distante dai riflettori del mondo dello spettacolo. Chi è oggi Leda Distasi la moglie del grande Jimmy ?





Leda Distasi età, origini e biografia

Nata nel 1937 a Bernalda, in provincia di Matera, Leda Distasi ha oggi 86 anni. La sua città natale, pittoresca e ricca di storia, è stata anche fonte d’ispirazione per Jimmy Fontana. Infatti, durante uno dei suoi primi tour, proprio a Bernalda, Jimmy incontrò Leda. Colpito dalla bellezza del luogo, il cantante dedicò alla città la canzone “Che sarà”, con la famosa strofa: “Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato”.

Che lavoro fa Leda Distasi moglie di Jimmy Fontana

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Leda non ha mai preso parte attiva nella carriera artistica di suo marito. Come Jimmy stesso ha spesso affermato: “Mia moglie non ha mai voluto mostrarsi e darsi al mio mestiere, venire con me o cose del genere, ho sempre mescolato poco la famiglia, a partire da mia moglie, con il mio lavoro”. Nonostante ciò, Leda ha avuto un impatto significativo sulla vita e sulla carriera di Jimmy, influenzando persino la scelta del suo nome d’arte: “Jimmy” era un omaggio a un cantante jazz che Fontana ammirava, mentre “Fontana” fu scelto casualmente da un elenco telefonico.

Leda Distasi e Jimmy Fontana: Famiglia e Matrimonio

Leda e Jimmy si sono sposati l'8 aprile 1962. Il loro matrimonio è stato celebrato nella suggestiva Chiesa di San Lorenzo in Doliolo, a San Severino Marche, segnando l'inizio di una vita condivisa che sarebbe durata oltre cinque decenni. La coppia ha avuto quattro figli: Luigi, Paola, Andrea e Roberto Sbriccioli, creando una famiglia unita e coesa. Il legame tra Leda e Jimmy è rimasto forte e indissolubile fino alla morte del cantante l'11 settembre 2013, dopo 51 anni di matrimonio.

Leda Distasi è stata quindi molto più che la moglie di un famoso cantante; è stata una compagna di vita, una madre devota e una figura di quieto supporto dietro le quinte di una brillante carriera musicale. La sua storia, seppur meno conosciuta al grande pubblico, rappresenta un esempio di dedizione familiare e di amore profondo, elementi che hanno sicuramente contribuito al successo e alla serenità di Jimmy Fontana durante gli anni della sua carriera.