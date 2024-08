Le migliori strategie di gioco nel Blackjack

Il blackjack è uno dei giochi più famosi per tutti coloro che si avvicinano al mondo del casinò, sia fisico sia virtuale. Insieme al poker ha fatto la storia del gioco d’azzardo, diventando anche un gioco di riferimento per molti film. In questo gioco non sarà necessario essere dei matematici per migliorare le proprie probabilità di battere il dealer, servirà una buona dose di pratica, anche provando le versioni demo gratuite, e un’accurata gestione del bankroll senza lasciarsi prendere dalla paura o dall’avidità. Andremo a esplorare tutte le regole del gioco.





Le regole

Chi si avvicina al tavolo verde per la prima volta avrà di certo considerato l’idea di provare a giocare anche a blackjack, ma per prima cosa servirà conoscere le regole di base e i primi trucchi per avere qualche chance di vincita. Una volta apprese tutte le regole del gioco, la pratica sarà fondamentale per capire sempre la mossa giusta e, soprattutto, divertirsi. Si tratta di un gioco appassionante che può diventare un piacevole passatempo anche online; ad esempio, sulle piattaforme di casino in rete per entrare nel vivo del gioco del blackjack.

Per iniziare, l’obiettivo del gioco è quello di battere il dealer. Detto così sembra piuttosto semplice, ma nel blackjack si nascondono numerose insidie. Per battere il dealer, quindi non gli altri giocatori al tavolo, si dovrà ottenere una mano con un punteggio superiore all’avversario senza sballare, ovvero superare 21. In questo caso, si vince una volta la posta scommessa.

Se si ottiene 21 con le prime due carte, ottenendo blackjack, si ha diritto a un pagamento di una volta e mezzo la posta, a meno che il mazziere non abbia lo stesso punteggio. In questo caso la mano viene considerata pari. È bene tenere a mente che, in prima battuta, tutti i giocatori giocheranno, formando il punteggio, con coloro che hanno sballato che perderanno immediatamente la puntata e solo alla fine giocherà il dealer, seguendo la “regola del banco”. Ciò comporta quanto segue: il mazziere dovrà continuare a girare le carte se ha un punteggio inferiore al 17; fermarsi se lo eguaglia o lo supera. Se il dealer sballa, pagherà tutte le puntate rimaste sul tavolo.

A prima vista sembra un gioco piuttosto semplice, una volta imparato il valore delle carte è abbastanza intuitivo, in quanto basterà fare la somma della propria mano. Va considerato che le figure valgono 10 punti, gli assi 1 oppure 11, mentre le carte numerate il valore sulla carta stessa.

Tuttavia, esistono delle regole secondarie che è bene comprendere per trarre il massimo dalle situazioni di vantaggio.

Lo split e l’assicurazione

Al momento di ricevere le due carte, il giocatore può optare per diverse strategie a prescindere dalle carte che riceverà successivamente. Ad esempio, può decidere di dividere la sua mano quando riceve due carte dello stesso valore, separando le due carte, e aggiungere una puntata uguale sulla seconda mano.

Esistono delle regole abbastanza precise per capire se lo “split” conviene, ovvero se dividere o meno. Se si ha una coppia di assi o di 8 conviene sempre dividere la propria mano. In caso di una coppia di 2, 3 o 7, invece, sarà bene dividere la mano se la carta scoperta del dealer è tra 2 e 7. Con una coppia di 9, converrà dividere se la carta scoperta del mazziere è compresa fra 2 e 6 oppure è un 8 o un 9.

Stesso discorso se si parte con due 6 e il banco ha la carta scoperta fra il 2 e il 6. Non dividere mai con una coppia di 10, in quanto è già un ottimo punteggio, oppure con una coppia di 5 e di 4, in quanto non faranno sicuramente sballare al turno successivo.

L’assicurazione, proprio come nella vita di tutti i giorni, consente di diminuire le proprie perdite quando il dealer ha una mano forte. Se questo ha un asso come carta scoperta, le probabilità che faccia blackjack sono molto alte e i giocatori possono usufruire dell’assicurazione, pagandola la metà della puntata iniziale.

Nel caso in cui il banco realizzi il blackjack, il giocatore perderà la puntata iniziale ma otterrà una vincita pari al doppio dell’assicurazione, chiudendo quindi la mano pari. Se invece il banco non realizza un blackjack, l’assicurazione verrà persa a prescindere dal risultato finale della mano.

Probabilità: suggerimenti di base

Per poter avere un vantaggio quando si gioca, evitando perdite inutili e massimizzando le vincite, si possono fare delle considerazioni abbastanza intuitive. Nel caso in cui si ha una mano iniziale con somma 17, asso e 8, asso e 9 oppure 10 e 10, converrà sempre stare a prescindere dalla carta scoperta del dealer, in quanto le probabilità di un punteggio alto sono a proprio favore.

Converrà sempre chiedere la prossima carta con un 8 di mano iniziale, a meno che non si hanno due 4, nel cui caso conviene dividere se il dealer ha un 5 o un 6 come carta scoperta.

Altra strategia con cui prendere dimestichezza è quella di raddoppiare la puntata. Sarà bene raddoppiare con un 11, a meno che il dealer non abbia un asso come carta scoperta, ma anche con un 10 se il mazziere non ha un asso o un 10.

Conclusione

Insomma, le regole di base da seguire nel blackjack sono piuttosto semplici; tuttavia, la vasta combinazione di carte dà vita a una serie di opzioni che possono variare enormemente in base alla situazione. La pratica ti aiuterà a comprendere la decisione giusta da prendere ogni volta per diventare un campione di blackjack con il massimo del divertimento.