Lecce, un anziano si è perso e ha girato sotto il sole: poi trovato morto sotto un albero dopo un malore

Un uomo di 90 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 15 agosto in provincia di Lecce. Il pensionato, residente ad Alezio, era uscito di casa per andare a trovarlo il nipote che aveva organizzato un pranzo di Ferragosto. Tuttavia, durante il tragitto, il signore si è smarrito. Stando a quanto emerso, l’uomo aveva avvertito un malore dopo essersi seduto sotto un albero, cercando un po’ di sollievo dal grande caldo.





Il dramma del Ferragosto

Il 90enne, identificato con il nome di Vito Ferrari, era partito intorno alle 9:30, ma dopo aver lasciato la sua abitazione, ha perso completamente l’orientamento, percorrendo diversi chilometri a piedi sotto il sole cocente. Le ricerche sono scattate quando il nipote, preoccupato per il ritardo dell’anziano, ha deciso di chiamare le autorità. Vito viveva da solo e ci si aspettava che partecipasse con entusiasmo al pranzo di festa in famiglia.

Durante il suo vagabondare, l’anziano è stato avvicinato da un passante che ha subito notato il suo stato di smarrimento. Gli ha chiesto informazioni, e l’uomo ha risposto semplicemente di non ricordare dove avesse parcheggiato l’auto. Fortunatamente, il veicolo è stato successivamente trovato nelle vicinanze della sua abitazione.

Le ricerche e la triste scoperta

Mobilitati da subito, gli amministratori comunali, insieme alla polizia locale, si sono attivati per rintracciare Ferrari. Anche il sindaco ha preso parte alle ricerche, partendo in auto alla volta della zona dove il pensionato potrebbe trovarsi. I carabinieri, avvalendosi della localizzazione del cellulare dell’anziano, avevano delimitato l’area delle operazioni di ricerca. Una volta identificato il segnale del telefono, si sono precipitati sul luogo indicato dall’applicazione.

Sfortunatamente, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Vito Ferrari è stato trovato privo di vita, abbandonato sotto un albero. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe seduto per rinfrescarsi e, molto probabilmente a causa del caldo intenso, ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Anche il magistrato, dopo aver fatto luce sulla situazione e aver parlato con il nipote, ha dato il nulla osta alla famiglia per procedere con i funerali.

Questa triste vicenda ha scosso non solo la comunità di Alezio, ma ha anche sollevato interrogativi sulla necessità di assistenze e accorgimenti per gli anziani, specialmente durante le giornate più calde dell’anno. La perdita di un uomo come Vito, atteso da familiari per festeggiare una giornata speciale, è una delle tantissime tragedie di cui spesso si parla troppo poco. La comunità è unita nel cordoglio e invita tutti a prestare sempre attenzione e cura nei confronti delle persone più vulnerabili.