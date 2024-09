Lecce, una ragazza di 14 anni ingurgita una borraccia di vodka nel bagno della scuola e finisce in coma

La giovane studentessa di 14 anni di una scuola superiore della provincia di Lecce è attualmente ricoverata in ospedale, sebbene non sia in pericolo di vita. La ragazza si trova in coma etilico e resta sotto attento monitoraggio nel reparto di pediatria dell’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase. Questo episodio ha sollevato un grande dibattito sull’abuso di alcol tra i giovani e sulle dinamiche di comportamento nelle scuole.





In occasione del rientro a scuola, la studentessa ha ingurgitato una borraccia piena di vodka poco prima del suono della campanella. È ancora incerto se si sia trattato di un atto isolato o di un tentativo di sfida social. Al momento del fatto, l’alunna si era allontanata dall’aula insieme a alcune compagne e si era chiusa nel bagno, dove hanno cominciato a bere per una sorta di gioco.

Dopo aver esagerato con il consumo di alcol, la ragazza ha iniziato a vomitare e ha perso i sensi. Le sue amiche, spaventate, hanno subito allertato un’assistente scolastica, che ha avvisato il dirigente scolastico e gli insegnanti presenti. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e l’alunna è stata trasportata in ospedale con urgenza.

Indagini e responsabilità

La polizia sta conducendo indagini sul caso, cercando di capire dove le ragazze abbiano trovato l’alcol e come sia stato possibile portarlo a scuola. Non è chiaro se la vodka sia stata prelevata da una delle abitazioni delle studentesse o se sia stata acquistata in un negozio. Inoltre, la direzione scolastica ha avviato un’inchiesta interna per comprendere le responsabilità e per stabilire le misure da adottare per prevenire futuri incidenti simili.

Il tema del consumo di alcol tra i minorenni è diventato sempre più pressante, con un incremento delle segnalazioni di episodi simili nelle scuole. Questo dramma sottolinea l’importanza di un’educazione alla responsabilità e al rispetto delle normative vigenti riguardanti il consumo di alcol, in particolare tra i giovani.

In un momento in cui le scuole dovrebbero essere un ambiente di apprendimento e crescita, eventi come questo pongono interrogativi sulla sicurezza e sul benessere degli studenti. È fondamentale che le istituzioni scolastiche e le famiglie collaborino attivamente per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli alunni. La comunità, intanto, osserva con apprensione gli sviluppi della situazione, sperando nella pronta ripresa della ragazza.