Lei 83 e lui 37, dopo due anni di matrimonio festeggiano così la loro relazione

L’amore non ha età e lo dimostra chiaramente la storia di Iris Jones, 83 anni, e Mohamed Ahmed Ibriham, 37 anni. Dopo due anni di matrimonio, questa coppia ha sorpreso tutti con la loro profonda intesa e la loro decisione di festeggiare con gioia il loro legame affettivo. Con un gap di ben 46 anni tra di loro, molti scettici inizialmente dubitavano della riuscita di questa unione, ma i due hanno dimostrato che l’amore autentico può superare qualsiasi barriera.





La loro è una storia che sembra uscita da un romanzo, ma in realtà è accaduta nella vita reale. La relazione è nata sui social media, dove la coppia si è conosciuta tramite Facebook. Dopo cinque mesi di chat virtuali, Iris ha deciso di lasciare la sua terra natale, l’Inghilterra, e volare in Egitto per incontrare il suo compagno.

Un amore condiviso su Instagram

Recentemente, Iris ha condiviso alcuni dettagli piccanti della loro vita matrimoniale. Ha rivelato che il loro approccio alla relazione intima è molto vivace, confermando che i momenti di intimità sono una componente fondamentale del loro rapporto. In una recente intervista, ha affermato: “La mia posizione preferita è la pec***. A volte Mohamed deve stare attento quando mi tiene con forza, perché la mia pelle è piuttosto sottile. Quando facciamo l’amore, il rischio di farsi del male è presente, ma abbiamo trovato il modo di gestire tutto questo, e ora ci sentiamo più al sicuro”.

Questa affermazione ha suscitato diverse reazioni, ma Iris non si preoccupa dei giudizi esterni. La loro storia è diventata un fenomeno sui social e i due pubblicano regolarmente foto insieme, mostrando il loro affetto e la loro complicità.

Gli scettici smentiti

L’interesse attorno a questa coppia è cresciuto notevolmente, portando alla luce non solo la loro vita privata, ma anche le sfide che hanno affrontato. Vanno oltre il pregiudizio e i normali canoni della società, dimostrando che la vera felicità può assumere forme inaspettate. La loro storia è una piccola lezione per chi pensa che l’amore debba rispettare schemi e regole predefiniti.

A due anni dal loro primo incontro, Iris e Mohamed continuano a vivere con passione, dimostrando che l’amore autentico può prosperare anche nelle condizioni più impervie. Una storia che non smette di ispirare e sorprendere, alimentando il dibattito su quanto sia straordinario l’amore in tutte le sue forme.