Lele Mora: “Ho Speso Milioni per Fabrizio Corona, Inclusi 7 Bentley – Le Lacrime di Corona Quando Gliele Sequestravano”

L’ex agente dei vip, Lele Mora, racconta i suoi anni al fianco di Fabrizio Corona, rivelando dettagli inediti su un legame intenso e complesso che ha segnato una parte significativa della sua carriera.





Lele Mora, noto agente di spettacolo che per anni ha dominato il panorama televisivo italiano, torna a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona, colui che è stato il suo pupillo e che Mora stesso definisce come una “grande mente”. Intervenuto durante un episodio del podcast Mondo Cash, Mora ha ripercorso le tappe della loro relazione, caratterizzata da un affetto che, sebbene platonico, è rimasto saldo nel tempo. “Con Fabrizio c’è stato un grande amore, era platonico, non fisico. Il bene poi resta, vedi che se lui mi chiama ancora oggi io corro da lui. Perché il bene non si dimentica e l’affetto pure”, ha confessato Mora, sottolineando come il loro legame non si sia mai spezzato del tutto.

Mora ha anche parlato della sua vicinanza a Nina Moric, ex moglie di Corona, e a Carlos Maria, figlio della coppia, aggiungendo: “Io sono molto amico di Nina e molto vicino a Carlos. Pensate che Carlos ancora oggi mi chiama zio, perché è cresciuto vicino a me”. L’ex agente ha rivelato quanto abbia aiutato Corona nel corso degli anni, descrivendolo come un uomo dalle enormi capacità ma con un punto debole evidente: “Corona ha una brutta malattia, quella dei soldi, e questa cosa l’ha rovinato, e lui lo sa benissimo”.

Lele Mora: “Per Fabrizio Corona Ho Speso Milioni, Inclusi 7 Bentley”

Durante l’intervista, Lele Mora ha confermato di aver speso milioni di euro per sostenere Fabrizio Corona, ammettendo di averlo anche viziato notevolmente. “Se è vero che ho speso milioni per Fabry? Sì, è vero”, ha dichiarato Mora senza esitazioni. “Gli ho comprato sette Bentley, non una, sette! Lui guidava senza patente, veniva fermato e gli sequestravano l’auto. Poi veniva da me a piangere che era senza macchina e io cosa facevo? Non gliela compravo? Certo che lo facevo”.

Mora non ha mancato di sottolineare il ruolo cruciale che ha avuto nel costruire la figura pubblica di Corona, riconoscendosi come l’artefice principale del suo successo: “Se lui è Fabrizio Corona è grazie a me, al 100%. È stato creato da me e questo è chiaro”. Tuttavia, Mora ha anche espresso rammarico per il fatto che Corona abbia utilizzato le sue abilità principalmente per inseguire il denaro, sacrificando così potenziali successi in altri ambiti. “Se usasse le sue qualità per cose belle, sarebbe il numero uno ovunque. Ma lui vede solo soldi e per il denaro farebbe tutto. Questo è il suo vero punto debole”.

Il Distacco tra Fabrizio Corona e Lele Mora

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Lele Mora ha cominciato a deteriorarsi quando Corona ha deciso di prendere in mano il proprio destino, allontanandosi dall’influenza di Mora per fondare la sua agenzia fotografica. Questo segna l’inizio di un periodo di grande successo personale per Corona, che non solo si afferma come uno dei protagonisti del gossip italiano, ma diventa anche una figura di spicco del jet set. Questa fase coincide con la sua separazione da Nina Moric e l’inizio di una nuova e chiacchieratissima relazione con la showgirl Belén Rodriguez.