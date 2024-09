Lino Giuliano e la sua esclusione dal Grande Fratello: Alessia Pascarella difende l’ex fidanzato e chiarisce l’episodio controverso

L’ex concorrente del Grande Fratello, Lino Giuliano, è stato squalificato dal reality show a causa di un commento omofobo condiviso sui social poco prima dell’inizio della nuova edizione. Lino avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa durante la puntata di sabato 16 settembre, ma, in seguito alla polemica, la sua partecipazione è stata annullata. Dopo le dichiarazioni di Alfonso Signorini e di Giuliano riguardo l’accaduto, l’ex fidanzata Alessia Pascarella ha voluto esprimere il suo parere sulla questione attraverso un post su Instagram.





Nel suo messaggio, Alessia ha affermato: “Lino non è affatto omofobo, ve lo garantisco.” La Pascarella ha spiegato che le parole di Lino sono state pronunciate in un momento di rabbia e stress, sebbene nessuna scorciatoia giustifichi il suo commento. Ha dichiarato: “È evidente che il commento è stato fatto in un momento di scompenso, in seguito a una diffamazione che ha subito. Anche se l’intento era ironico, le persone non comprendono il contesto e non è giusto che si diffondano voci infondate.” Alessia ha espresso dispiacere per l’opportunità persa da Lino, sottolineando che il Grande Fratello rappresenta un’importante occasione e un’esperienza memorabile: “Anche per chi, come me, ha ricevuto critiche a non finire. Chi commenta, nella maggior parte dei casi, sarebbe il primo a presentarsi lì.”

Durante la diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiarito che Lino Giuliano non entrerà nella Casa a causa del suo commento, sottolineando che l’espressione usata da Lino è stata considerata offensiva nei confronti della comunità LGBTQ+. Signorini ha aggiunto: “Non possiamo tollerare commenti di questo tipo, che offendono le persone e contrastano i valori che come rete promuoviamo.”

Solo poche ore dopo, Lino ha risposto su Instagram, dicendo di sentirsi profondamente dispiaciuto per la decisione. Ha voluto ribadire chiaramente: “Non sono omofobo. È vero, ho scritto un commento inappropriato, ma mi sono subito scusato poiché quel messaggio non rappresenta chi sono. A tutti può capitare di esprimere pensieri poco ponderati, e quello è stato un momento di debolezza. L’importante è prendere coscienza dei propri errori e chiedere scusa, come ho fatto io.”

Adesso, la questione ha sollevato diverse opinioni tra il pubblico e gli appassionati del programma, interrogandosi sull’importanza di un linguaggio rispettoso e su come gli attimi di rabbia possano influenzare le vite pubbliche. La speranza di Lino è che in futuro si possano comprendere meglio le sue reali intenzioni, visto che il suo commento è stato frutto di una situzione rischiosa e non della sua natura.