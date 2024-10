Lisa Marie Presley ha tenuto il cadavere di suo figlio vicino a casa per due mesi prima di seppellirlo

Lisa Marie Presley ha vissuto un’esperienza straziante dopo la tragica morte del figlio Benjamin nel 2020. La figlia Riley Keough rivela dettagli toccanti nel libro di memorie di Lisa Marie, completato dopo la sua prematura scomparsa nel 2023.





Lisa Marie Presley ha tenuto il corpo del figlio Benjamin, morto suicida a soli 27 anni, in una dependance vicina alla sua casa per due mesi prima di seppellirlo. La figlia Riley Keough ha svelato questa struggente verità nel libro di memorie di Lisa Marie, completato dopo la sua prematura scomparsa nel 2023 a soli 54 anni.

Secondo quanto rivelato nel libro, Lisa Marie ha ottenuto il supporto di un’agenzia di pompe funebri per mantenere la temperatura necessaria a preservare il corpo del figlio fino a quando non fosse stata pronta a separarsene. Questa decisione è stata presa a causa del profondo dolore che Lisa Marie ha provato per la perdita del figlio.

La figlia di Elvis Presley era così addolorata per la morte del figlio che non trovò immediatamente la forza di staccarsene. Per questo motivo, decise di tenere il suo corpo all’interno di una specie di dependance vicina alla sua casa a Calabasas, in California. Un fatto reso possibile dalle leggi californiane che non impongono l’immediata sepoltura dei defunti.

Lisa Marie era stata a lungo combattuta a proposito della scelta di seppellire il figlio alle Hawaii o a Graceland, la tenuta di Memphis dove morì ed è sepolto Elvis Presley. Alla fine, nel 2023, quando è morta, Lisa Marie è stata seppellita proprio accanto all’adorato figlio Benjamin. Nello stesso luogo è sepolto anche l’indimenticabile Elvis, padre di Lisa Marie e nonno di Benjamin.

La decisione di Lisa Marie di tenere il corpo del figlio vicino a lei per così tanto tempo è stata una testimonianza del suo profondo dolore e della sua lotta per affrontare la perdita. Il libro “From Here to the Great Unknown” offre uno sguardo intimo su questa dolorosa esperienza e sulle emozioni contrastanti che Lisa Marie ha dovuto affrontare.

La storia di Lisa Marie Presley e il suo addio a Benjamin rappresentano un capitolo toccante e commovente nella vita della famiglia Presley. La sua forza nel condividere questa storia personale offre un’opportunità per riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di affrontare il dolore in modi unici e personali.

La decisione di Lisa Marie di rivelare questa parte così intima della sua vita attraverso il libro di memorie offre un’opportunità per onorare la memoria di Benjamin e per celebrare l’amore e il legame indissolubile tra madre e figlio. La sua determinazione nel rimanere vicina alle figlie gemelle Harper e Finley Lockwood, nonostante il dolore immenso, è un testamento alla forza dell’amore materno.

