Lo stesso tatuaggio per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: il messaggio in lingua tedesca

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno deciso di sigillare il loro legame con un tatuaggio condiviso. La scritta in tedesco rappresenta un messaggio d’amore e complicità.





Il rapporto tra Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti è da sempre caratterizzato da un legame profondo e autentico. Nonostante la differenza di età di meno di vent’anni, le due donne hanno dimostrato nel corso degli anni di essere non solo madre e figlia, ma anche amiche inseparabili. Recentemente, hanno deciso di celebrare questo legame speciale in un modo unico e indelebile: un tatuaggio condiviso che simboleggia la loro unione.

L’idea è nata durante un pomeriggio trascorso insieme a Milano, dove hanno visitato uno studio di tatuaggi situato nel cuore della città. L’intera esperienza è stata documentata sui social media, sebbene inizialmente non abbiano rivelato il risultato finale del tatuaggio. Tuttavia, è stato il tatuatore stesso a svelare il disegno e il significato dietro la scritta scelta.

Le due donne hanno optato per la frase “Liebe Ohne Leiden”, che tradotta dal tedesco significa “Amare senza soffrire”. Questo messaggio profondo riflette un augurio che entrambe si fanno reciprocamente: vivere l’amore in modo sereno, senza dolore o difficoltà. Michelle Hunziker ha spiegato il significato del tatuaggio attraverso un post su Instagram, dove ha scritto: “Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un ‘plus’ nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner. L’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza. Liebe ohne Leiden. Un augurio d’amore di una mamma per sua figlia (che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà).”

Per Michelle, questo rappresenta il secondo tatuaggio della sua vita, mentre Aurora ha sempre dimostrato una passione per i disegni indelebili sulla pelle, ognuno dei quali porta con sé un significato simbolico preciso. La scelta del font e della posizione del tatuaggio differisce tra madre e figlia, sottolineando le loro personalità uniche. Michelle ha scelto un carattere corsivo romantico, posizionando la scritta sulla schiena, appena sotto il collo. Aurora, invece, ha preferito un corsivo classico sull’avambraccio.

La decisione di fare un tatuaggio insieme potrebbe essere stata influenzata da diversi eventi recenti nella loro vita. L’arrivo del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, ha certamente rafforzato ulteriormente il loro legame familiare. Inoltre, le due donne sono state recentemente impegnate in un viaggio lavorativo in Germania, che potrebbe aver ispirato la scelta della lingua tedesca per il tatuaggio.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra i fan delle due celebrità, molti dei quali hanno inizialmente ipotizzato che il tatuaggio fosse una dedica al piccolo Cesare. Tuttavia, la frase scelta ha un significato più universale e personale, rappresentando un augurio reciproco tra madre e figlia per vivere l’amore in modo autentico e senza sofferenze.

Il rapporto tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è spesso oggetto di ammirazione da parte del pubblico. La loro complicità è evidente non solo nei momenti privati condivisi sui social media, ma anche nelle occasioni pubbliche in cui si mostrano sempre unite e affiatate. Questo tatuaggio condiviso rappresenta l’ennesima dimostrazione del loro legame indissolubile.

L’esperienza del tatuaggio è stata documentata attraverso video e foto pubblicate sui loro profili social. In uno dei video condivisi, si vedono madre e figlia sorridere e chiacchierare nel corso della seduta dal tatuatore. Questo momento intimo e significativo è stato accolto con entusiasmo dai loro follower, che hanno apprezzato il gesto simbolico.

La scelta della frase “Liebe Ohne Leiden” non è casuale. La lingua tedesca ha un significato speciale per Michelle Hunziker, che è nata in Svizzera tedesca e ha sempre mantenuto un forte legame con le sue origini linguistiche e culturali. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore livello di profondità al tatuaggio, rendendolo ancora più significativo.