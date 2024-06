Lorenzo Giangiacomo perde la vita in un incidente in moto a Francavilla, era un giovane calciatore di 24 anni

Lorenzo Giangiacomo, un giovane di 24 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Francavilla al Mare, nella località Setteventi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione e un guardrail.





La tragedia si è verificata intorno alle 3:20 del mattino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorritori del 118. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni residenti della zona, allertati dal forte rumore causato dall’impatto. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, Lorenzo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Lorenzo, noto per il suo lavoro in un’azienda di trasporti e per essere stato il portiere della squadra di calcio del Villa 2015, stava percorrendo una curva quando ha perso il controllo del mezzo. Le autorità stanno ancora indagando sulle esatte circostanze che hanno portato all’incidente​ ​.

Questo incidente rappresenta un’altra triste statistica nella lista degli incidenti stradali che coinvolgono giovani motociclisti, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. La comunità locale è profondamente scossa dalla perdita di un giovane così promettente, e le autorità continuano a esortare alla massima cautela sulle strade, specialmente durante le ore notturne.

Le indagini proseguono per determinare con precisione le dinamiche dell’incidente, mentre la famiglia e gli amici piangono la prematura scomparsa di Lorenzo, un giovane ricordato da tutti per la sua gentilezza e il suo spirito sportivo.