Lorenzo Polverato si sfoga al Grande Fratello: “La madre di Shaila mi accusa, ma io non ho fatto nulla”

Al Grande Fratello, Lorenzo Polverato si scaglia contro le accuse ricevute dalla madre di Shaila Gatta. La discussione in giardino accende gli animi.





Il messaggio dei fan scatena la riflessione di Lorenzo Polverato

Tensione nella casa del Grande Fratello, dove Lorenzo Polverato ha espresso tutta la sua frustrazione in merito alle dichiarazioni della madre di Shaila Gatta, sua ex compagna. La questione è emersa durante una conversazione in giardino con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Alfonso D’Apice, mentre si discuteva di uno striscione inviato dai fan a Shaila: “Da sola vali più”.

Parlando del significato del messaggio, Lorenzo ha riferito: “Come soffre la donna, soffre anche l’uomo. Nessuno è dentro il mio cuore. Qualcuno ha detto che io sono una brutta persona, e questo è stato ribadito”. A quel punto, Stefania ha spiegato che il commento proveniva dalla madre di Shaila, la signora Lucia, aggiungendo: “Ha detto che non le è piaciuto come Lorenzo si è comportato con la figlia. Ma sai, la mamma di Shaila ha visto la figlia disperata”.

Lorenzo Polverato risponde: “Non ho fatto nulla di male”

L’affermazione ha fatto esplodere Lorenzo, che ha subito replicato con fermezza: “Disperata di che, raga? Soffriva come si soffre in amore, come soffro io, come tutti abbiamo sofferto. Disperata? Le ho mai fatto qualcosa di male?”. Eva Grimaldi ha cercato di stemperare, dicendo: “Non sono mamma, ma se vedessi mia figlia soffrire, non so come reagirei”. Lorenzo, però, ha rincarato la dose: “Allora accusi l’uomo che è con lei per due volte di fila di essere una brutta persona. Mio padre, su Shaila, non ha mai detto nulla. Avrebbe potuto dire che lei è più gelosa di me. Questo nessuno lo ha visto? Solo io. Io sono passato da geloso”.

Lo sfogo di Lorenzo ha toccato anche il ruolo delle famiglie nelle relazioni: “A me mia mamma non direbbe mai nulla in pubblico. Se avesse qualcosa da dirmi, me lo direbbe in privato. Ma chi è la mamma di Shaila per dirmi cosa devo dimostrare? Devo conquistare lei o la figlia?”.

Una difesa accesa contro le critiche

Nel proseguire, Lorenzo ha attaccato chi giustificava la madre di Shaila, mettendo in dubbio l’imparzialità delle critiche ricevute: “Tutta questa difesa per una mamma, perché? Anche io ho una mamma. Ma la mia non si intrometterebbe mai in questo modo, neanche se mi vedesse a terra. Voglio che qualcuno si metta nei miei panni: che cosa avreste pensato voi?”.

Concludendo il suo discorso, Lorenzo ha sottolineato di non sentirsi in obbligo di dimostrare alcun cambiamento o atteggiamento diverso: “Sono orgoglioso di come sono. Non ho nulla da dimostrare. I primi giorni mi sono colpevolizzato, ma ora ho capito che non devo conquistare nessuno se non la mia serenità”.

Una discussione che divide

Le dichiarazioni di Lorenzo Polverato hanno acceso un vivace dibattito tra i concorrenti e i telespettatori. Da un lato, c’è chi comprende il suo punto di vista e apprezza la sua fermezza; dall’altro, c’è chi critica l’eccessiva veemenza delle sue parole. Resta da vedere se queste tensioni influenzeranno le dinamiche nella casa e come si evolverà la situazione con Shaila Gatta e la sua famiglia.