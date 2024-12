Lorenzo Spolverato al centro delle polemiche: gesti discutibili nel tugurio del Grande Fratello I fan si interrogano sul destino dei concorrenti emarginati.

I concorrenti del Grande Fratello continuano a vivere divisi tra comfort e privazioni, con il gruppo dei cosiddetti “tuguriati” al centro delle dinamiche del reality. Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi, Alfonso D’Apice, Stefano Tediosi e Mariavittoria Minghetti stanno affrontando le difficoltà di un’esistenza limitata nel tugurio: budget ridotto per la spesa, mancanza di comodità e una convivenza resa ancora più complicata dalle tensioni tra i partecipanti.





Il dibattito tra gli spettatori si infiamma: il Grande Fratello manterrà ancora i cinque concorrenti nella sezione meno ospitale della casa, oppure sarà finalmente concesso loro di tornare nella parte principale e riunirsi agli altri? Al di là dell’oblò che separa le due aree, le giornate sono state caratterizzate da episodi significativi e, in alcuni casi, dalle prime scintille di conflitto.

Le tensioni più evidenti si sono verificate tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi, i cui caratteri forti hanno portato a vivaci discussioni. Al contrario, un’inaspettata armonia si è instaurata tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice, nonostante entrambi condividano un interesse per Federica Petagna. In questa convivenza forzata, tra i due presunti rivali in amore è nata una solida amicizia. Nel frattempo, Mariavittoria Minghetti sembra aver trovato nel tugurio il tempo per riflettere sul suo legame con Tommaso Bruschi, che la attende dall’altra parte della casa.

Il gesto di Lorenzo Spolverato accende la polemica

Non sono però solo le relazioni personali a tenere banco: un episodio recente ha scatenato una valanga di critiche sui social. Lorenzo Spolverato è stato infatti ripreso dalle telecamere mentre si lavava i denti nel lavandino della cucina del tugurio, a poca distanza da Stefano Tediosi, intento a mangiare. La scena, trasmessa in diretta, ha suscitato reazioni indignate da parte del pubblico.

Tra i tanti commenti comparsi sui social, un utente su X ha scritto: “Ma non c’è un bagno nel tugurio? Lui si lava, sputa e soffia il naso nel lavandino dove si lavano i piatti? Che schifo!”. Un altro spettatore ha rincarato la dose definendo il comportamento “maleducato e inaccettabile”.

Non è la prima volta che Lorenzo Spolverato finisce nel mirino per il suo atteggiamento. In un’altra occasione, era stato criticato per essersi seduto con i piedi sul tavolo durante una conversazione informale. Anche in quel caso, i telespettatori non avevano risparmiato critiche: “Lorenzo in tugurio con i piedi sul tavolo… pazzesco! Sembra comodamente sul divano! Ahahah, cafone in tutto”, aveva scritto un utente.