Lorenzo Spolverato, dichiarazioni su Shaila Gatta scatenano il caos al Grande Fratello: fan divisi sul futuro della coppia

Non c’è tregua per la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello. Dopo le critiche della madre di Shaila, che durante la diretta di sabato scorso aveva espresso giudizi duri nei confronti del compagno della figlia, nuove dichiarazioni del modello hanno riacceso le tensioni, alimentando il dibattito tra i fan della coppia.





Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, tra cui il fisioterapista Emanuele Fiori, Lorenzo ha rivelato alcuni pensieri sulla loro relazione che non sono passati inosservati al pubblico. Il video del suo sfogo, finito sui social, ha rapidamente generato polemiche, spingendo molti utenti a dubitare della sincerità del suo amore per la ballerina.

Le dichiarazioni di Lorenzo

Nel confronto notturno, Lorenzo ha parlato dei primi giorni trascorsi nella casa del reality, ricordando con nostalgia l’atmosfera spensierata e i piccoli flirt tra i concorrenti. “Ognuno aveva il proprio letto, saltavi sul tuo e andavi in quello di Amanda, in quello di Mariavittoria. Non c’era una mattina triste: la giornata iniziava a bomba e finiva a bomba. Anche con tutti i piccoli flirt… Ti guardavi da lontano con Shaila, ti guardavi con Helena, tutta questa roba qua. Divertentissimo. Adesso, invece, mi sveglio tutti i giorni con lei. È bello, ma mi sento limitato”.

La frase, che sembrava sottolineare una certa nostalgia per i momenti di libertà vissuti all’inizio del programma, è stata interpretata da molti come un segnale di malcontento.

La reazione dei fan

I social media si sono subito divisi tra chi difende Shaila e chi cerca di giustificare le parole di Lorenzo. Un utente su X ha scritto: “Pensa dire: mi sento limitato svegliandomi nel letto della ragazza di cui dico di essere innamorato, e ricordare con nostalgia i giorni in cui saltavi nei letti delle altre. Shaila è troppo per lui”.

Molti hanno anche ripreso le critiche della madre di Shaila, che la scorsa settimana aveva definito Lorenzo “non una brava persona” e un “giocatore accanito”. Alcuni utenti hanno commentato: “La mamma di Shaila aveva capito tutto, lei invece continua a fidarsi”.

Tuttavia, non sono mancati coloro che hanno preso le difese del modello. Un fan ha sottolineato: “Manca un bel pezzo in cui dice che non lascerebbe mai Shaila perché l’amore è forte, ma che deve trovare il modo di essere più se stesso. Perché lo dovete sempre mettere in croce?”.

I dubbi sul futuro della coppia

La relazione tra Lorenzo e Shaila, già definita da molti come una delle più complesse e controverse di questa edizione, sembra attraversare una fase delicata. Nonostante i momenti di vicinanza e i tentativi di risolvere le incomprensioni, le parole di Lorenzo sembrano aver minato ulteriormente la stabilità del rapporto.